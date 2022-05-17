親子好去處｜迪士尼大富翁館5大放電活動優惠　最多減$146送雪糕

隨著疫情緩和，政府放寬社交距離措施，主題公園、表演場所等公眾娛樂場所陸續重開，相信不少大人及小朋友都急不及待想「放電」，紓解壓力。以下精選了迪士尼樂園、海洋公園、挪亞方舟主題公園等5大玩樂好地方，透過「01空間」訂票更可享有特別折扣優惠。



香港迪士尼樂園 置身奇妙歡樂世界

因疫情嚴峻而暫停開放多月的迪士尼樂園，現已重新開放，一眾粉絲必定期待己久！想置身迪士尼故事中，與一眾迪士尼好朋友，米奇老鼠、史迪仔等見面？立即購票預約登記入園，你還可以在7大園區盡情探索，享受歡樂又刺激的娛樂體驗。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

香港迪士尼樂園門票：

成人：$591（原價$639）

小童：$439（原價$475）



海洋公園 愛護自然親親海洋動物

海洋公園除了可盡情享受刺激的機動遊戲之外，家長們還可以寓教育於娛樂，讓小朋友更有趣地學習新事物，提升他們對海洋、動物的關注度，現購票還可享優惠折扣。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

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海洋公園門票：

成人：$472（原價$498）

小童：$236（原價$249）



挪亞方舟主題公園 參觀全新光影互動展館

以趣味教育為重點的主題公園，又怎能忘記挪亞方舟主題公園呢？以一比一比例大小建造方舟為賣點，最新開放全港首個以大自然為主題的光影互動展館，絕對適合一家大小一齊參觀玩樂。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

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挪亞方舟主題公園門票：

成人：$128（原價$198）

小童：$120（原價$158）



大富翁主題館 銀行地契水務局還原經典元素

除了主題樂園之外，位於山頂廣場3樓的首間大富翁主題館，亦不失為一個玩樂好地方。主題館立體還原大富翁銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素；無論是一家大細的親子活動，還是三五之己的約會，都可以在大富翁世界找到熟悉的回憶。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

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大富翁夢想世界門票：

家庭組合優惠價：$394（原價$540）

包括：成人1名、小童1名，及兩個movenpick雪糕



乘坐昂坪360 飽覽大嶼山美景

想輕鬆渡過周末，或者可以搭乘昂坪纜車360，短短25分鐘即可直達昂坪山頂，飽覽整個大嶼山及參觀天壇大佛。你亦可選坐標準車廂，甚至挑戰坐透明水晶車廂，體驗腳下壯麗美景。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

昂坪360：

標準車廂回來成人票價$188（原價$235）

水晶車廂回來成人票價$252（原價$315）

