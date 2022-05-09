復課首日4小時2中學生墮樓不治　註冊社工提醒家長別少看呢個動作

全港學校由5月3日起恢復面授課程，但已接連發生學童墮樓慘案，有兩名中學生更於4小時內分別墮樓送院後不治，而兩名墮斃男生均留有下遺書，並透露受學業問題困擾，令人痛心不已。註冊社工及催眠治療師Ms Cherry指要預防學童自殺，提出5個建議，讓家長及早建立穩固安全網，不要少看這個關鍵動作。

【作者：註冊社工Ms Cherry】



剛復課不久，便接連發生學童自殺事件，稚嫩的小生命就此逝去，想起都令人痛心不已。學童自殺個案，一宗也不能多。要幫助孩子在眾多衝擊下撐得住，家長們就須為孩子建立一個穩固的安全網。

1.穩固的安全網 – 對抗風暴的保護因素

試想像孩子身處暴風雨當中，一個穩固的安全網就像一把大傘，除了為他們遮風擋雨外，亦為他們提供喘息的空間 — 好讓他們能慢慢調節、「差電」從而「夠力頂住」乃至將來能從容以對。

2.無條件的接納，建立孩子的容身之所

來自父母的「無條件的接納」，讓孩子能有信心「即使我做不到⋯⋯依然有人愛我、接受我」。這份安心，使他們不用再擔驚受怕，擔憂一旦達不到某些標準便會失去容身之所。

3.多肯定，看見孩子的努力和用心

一句「做得好」、「我見到你的用心」，對孩子來說，努力被看見比什麼都重要，你的肯定，能幫助孩子解立對自己的肯定，能力感、希望感自然而生。

4.鼓勵多元發展，建構自我價值

人各有所長，家長們可鼓勵孩子多探索、多嘗試，發掘一己所長、愛好，使孩子能看到自己的能力、過人之處，其自我價值便得以慢慢提升。

5.別少看子女被肯定的力量



「被接納」、「被肯定」、「我有野叻」⋯⋯別少看這些感受，之所以「撐得住」，那份力氣往往來自這裡。當然，家長們不防多對你們的孩子說聲愛，講聲做得好，說出口的愛、鼓勵的擁抱，那份溫暖往往能深深地植根孩子的心深處，令他們更有力氣地撐下去。

註冊社工、註冊催眠治療師 Ms Cherry(作者提供照片)

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