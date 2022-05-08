母親節｜工作家庭如何取得平衡？專訪三位管理層媽媽的育兒之道

在職媽媽在現今社會非常普遍，生活忙碌，猶如打兩份工。除了應付職場上的挑戰，還要照顧家庭﹑分配小孩的教育學習，彷彿每天二十四小時都在跟時間競賽，如何從中找到平衡點？一起看看這三位雙職管理層媽媽的分享，從中借鑒大家的育兒方法！

梁尹倩望孩子保持好奇心 遠重要過成績分數

作為雙職媽媽，平衡工作與家庭成為一大難題，加上科技發達，很多工作都可以透過手機完成，令工作和生活界線變得更為模糊，養生品牌checkcheckcin創辦人梁尹倩（Cinci）有自己一套解決辦法。育有一子一女的她，為了追求更有質素的家庭生活，即使再忙，亦會騰出時間，放下手機、工作，全心全意陪伴小孩，「看到他們健康成長、留意到兄妹之間的互動，即使只是生活上的細節，心裡亦有滿足舒懷的感覺。」這大概是媽媽獲得最大的滿足感。

任何人都不是天生當媽媽的能手，Cinci也是一邊照顧孩子一邊學習，由初生哺乳到現在的教養路上，當中都遇到不少疑問，可幸育兒路上認識了其他媽媽，大家互相交流，與孩子一同成長。Cinci亦勉勵媽媽們，千萬不要給自己太大壓力，一些微細不足的地方，小孩是不會在意。

孩子健康成長是每位媽媽最大的心願，但隨著孩子長大，這份期望很容易轉移到學業成績。Cinci只求孩子們可以一直保持好奇心，對學習有興趣，勇於探索新事物，從中獲得意想不到的驚喜。

不要對自己要求太高、太苛刻，要適當給自己ME-time！ checkcheckcin創辦人梁尹倩

陳美娟：從實戰中學習育兒 不斷反思改進

社會上每個人均背負不同角色，責任亦隨之不同。育有兩女的英華小學校長陳美娟，既是母親，同時亦是女兒、妻子，在擔任不同崗位時，陳校長有一套策略避免角色混淆，「在職媽媽需要清楚了解不同角色的定位，為要做的事情編排次序，最重要河水不犯井水，不要將工作的情緒帶回家中，同時不要因家事影響工作表現。」陳校長認為雙職媽媽可以透過工作擴闊視野，將所遇到的事與孩子分享，讓她們更了解媽媽的工作，同時成為孩子待人處事的榜樣。雖然工作忙碌變相令親子時間減少，但卻令大家更珍惜相聚時光。

每人的育兒方法都不同，陳校長有感紙本學習遠不及實戰經驗，經歷的每件事都讓她更認識自己﹑子女及家庭，從而作出反思，調整心態。縱然身邊的人經常就教養孩子會提出不同意見，但陳校長寄語各位媽媽要堅持信念，特別在遇到兩代期望落差時，盡量尋求一個平衡點，也不要為孩子設立不合理的目標，增添不必要的煩惱。

陳校長將育兒比喻為烹飪，每道菜式也是獨一無二，不能一本天書用到老，在烹調的過程中配合不同的材料及火候，適當時要放手，才能造出獨有的「家的味道」！

育兒要有自己一套想法，不要隨波逐流！ 英華小學校長陳美娟

鄒凱詩著重心靈健康 冀孩子在愛中成長

每個人都渴望愛，作為孩子，最渴望的就是來自父母的愛。藍天心理諮詢中心創辦人鄒凱詩（Daisy）很重視孩子的心靈健康及人格發展，經常對他們說「我愛你」傳達愛意，讓他們感受到被重視及愛錫，在充滿愛的環境中成長。

育有一子一女的Daisy生育後，希望分配較多時間照顧孩子及家庭，甫轉為私人執業，彈性安排工作內容及時間，「外出工作既能繼續善用自己的技能及知識貢獻社會，又能讓孩子習慣父母日間外出工作的生活模式，正如他們上學一樣，此舉能培育孩子獨立，減低日後的分離焦慮。」雙職生活雖然疲憊，但只要孩子們健康開心，所有汗水和付出都是值得的。

要正向教育﹑不要打罵孩子等的育兒大道理說得容易，但實踐卻很難，「愛之深﹑責之切」，家長有時會因情緒而影響判斷，故時刻保持冷靜可能是一大難題。Daisy寄語媽媽們千萬不要因一時衝動體罰孩子，以免造成童年陰影，影響親子關係。

要多一點愛錫自己，才有精神體力迎接不同挑戰！ 藍天心理諮詢中心創辦人鄒凱詩

雖然雙職媽媽每天都過著具挑戰性的生活，但緊記在忙碌中也要給予自己喘息的空間！希望大家能用心感受母愛，用「愛」去回應媽媽的愛，祝各位媽媽母親節快樂。