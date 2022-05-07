NFT獨特功能已成大學研究對象　解決偽造學歷和驗證問題｜鄧家豪

NFT藝術品如雨後春筍，交易非常暢旺。NFT全名Non-Fungible Token，即不可替代代幣，是無法複製、替換或分割的唯一虛擬貨品所有權的電子憑證。NFT是一種所有權「憑證」，創建並記錄在區塊鏈（Blockchain），以此確立其真實性。NFT可以代表一幅畫、一首歌或影像，NFT所代表的東西可能被不同形式複製，但NFT本身是獨一無二的無形產物，僅僅象徵著某物的所有權。



NFT與虛擬貨幣（Cryptocurrency）不同，理論上可以無限地分割後者，並兌換成另一種等值虛擬貨幣（甚至法定貨幣）。NFT則是獨一無二的某物憑證，故此不能如虛擬貨幣般分割並等值交易。以現實生活類比，我們擁有「一整幅」畫，也無法把一幅畫分割成若干份交易。即使我們以不同方式複製該畫，複製品與原品的價值也不同，只因原品是獨一無二的。NFT如該畫獨一無二的憑證，擁有該NFT的人就有原畫的所有權。

NFT的獨特功能已成不少大學的研究對象，其中麻省理工大學（MIT）就積極研發使用區塊鏈及NFT技術驗證大學證書及成績。我們不難發現學歷「證明」正正是NFT技術的強項之一。收發地址公開透明，理論上無法刪改的NFT技術可以解決偽造學歷和驗證耗時等學歷認證問題。早前，Twitter測試給予用戶展示NFT收藏品的功能，不難想像未來我們會在不同電子平台展示獨一無二的NFT學歷證書，取代真品實拍或寥寥幾個字。

我期待越來越多教育機構以NFT「鑄造」畢業生學歷，減少驗證學歷成本，為社會提供更有效率的學歷證明渠道。區塊鏈技術和元宇宙的發展會如何重塑傳統教育，我們拭目而待！

作者簡介：

鄧家豪

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；御學軒教育集團董事；名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，即將完成碩士課程，並計劃攻讀教育博士學位。