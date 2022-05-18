親子好去處｜餵羊駝騎馬砌砂池戶外戶內活動5推介　優惠低至55折

難得放假想和小朋友一起出外走走，順便認識大自然；甚至寓教育於娛樂，從遊戲中學習，激發小朋友的創意思維及想像力。以下精選了小白兔音樂農莊、有機薈低碳農莊菠蘿園、NAMCO室內遊樂場等5個放假親子好去處，經「01空間」購票，還可享有特別折扣優惠。



小白兔音樂農莊 親親大自然首選

想和小朋友一起親親大自然，感受一下夏日的陽光？位於元朗八鄉的小白兔音樂農莊絕對是家長們不二之選。可以親自餵飼白兔、玩大型滑梯、木製秋千、小沙池等免費設施，助你輕鬆與孩子們渡過休閒又歡樂的一天。經「01空間」預訂更可獨家參與「手工藝工作坊」及「花樣鳥結糖工作坊」（需票提前1天預約）。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看小白兔音樂農莊活動設施：

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小白兔音樂農莊套票：

一人套票：$198（原價$208）

二人套票：$376（原價$430）



近距離接觸羊駝 體驗不一樣的菠蘿園

元朗錦田有機低碳農莊菠蘿園是近年大受家長歡迎的好去處。除了參觀菠蘿農場及暢玩場內免費設施，菠蘿園還引入了4隻澳洲羊駝，家長與小朋友可近距離接觸，甚至親手餵飼羊駝，體驗不一樣的親子活動，為彼此增添一份珍貴又難忘的回憶。經「01空間」訂購套票，還可預約參加製作DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看親親羊駝有機菠蘿園活動設施：

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有機低碳農莊菠蘿園：

一人門票：$170（原價$310）

兩人門票：$320（原價$620）



認識有機生態園 套票可換有機蔬菜

要數到元朗親子好去處，又豈能不提及位於大棠的有機生態園。欣賞湖光山色之外，亦可購買假日活動套票，自選活動，包括參與DIY手工藝製作、沙圈騎馬等。若然只想參觀荷花池、湖心亭，套票也可兌換成有機蔬菜或製成品。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看大棠有機生態園活動設施：

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大棠有機生態園

家庭套票：$235（原價$300）

*包括1位成人和1位小童之生態園入場及活動套票



冒險之島DOCODOCO 草原叢林數碼互動體驗

夏日熱辣辣，想避開灼熱的陽光，不少人都會轉場到室內玩樂，位於將軍澳康城的「室內・冒險之島DOCODOCO」相信會是家長的首選之一！遊樂場設有海岸園區、草原區及叢林區，並融合了最新數碼技術，角色人物可因應孩子的互動，作出即時的真實反應，令充滿幻想的探險之旅更具像真度，激發小朋友的創意思維。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖請看NAMCO室内冒險之島DOCODOCO活動設施：

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「室內・冒險之島DOCODOCO」：

一小時家庭套票：$280

*已包括2位成人門票及1位小童門票 （60分鐘）



Asobi Park砂浜砂池 動動腦筋發揮創意

同為NAMCO遊樂園的Asobi Park PLUS則位於將軍澳 PopCorn。作為首間日本NAMCO海外分店，場內設有5大動感親子區，不論是「屋內砂浜」、「堆砌砂池」，豐富玩樂體驗絕對能夠滿足大人及小朋友。小朋友可以動動身體，轉轉腦袋，發揮創意！**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看NAMCO Asobi Park PLUS活動設施：

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Asobi Park PLUS

一小時家庭套票：$250

*已包括2位成人門票及1位小童門票 （60分鐘）

