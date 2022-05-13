親子好去處｜騎馬滑雪電競賽練體能考反應　無懼風雨5大好玩推介

想趁假日好好享受陽光，做運動強身健體，可惜天氣不似預期，連日來的狂風暴雨令你打消念頭；但其實運動不一定要在室外進行，室內運動同樣可以好Chill。以下精選了5個室內運動玩樂好地方，助你無懼風雨阻攔都可以和小朋友一齊體驗，締造不一樣的回憶。



親子互動劍擊遊戲 學做小劍神

自張家朗勇奪奧運劍擊金牌後，全港即時掀起「劍擊風」，家長們都紛紛為孩子報名課程，盼能裁培下一代成為「劍神」。由Byjoss尚方劍擊訓練中心舉辦的體驗課程，除了教授基本劍擊知識，更設親子互動遊戲。無需購買任何裝備，即時可以參加體驗及報讀劍擊入門證書課程。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看Byjoss尚方劍擊訓練中心體驗課程：

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親子劍擊體驗班

「01空間」優惠價：$450 （原價$550）

**包括1位成人＋1位小童，每課為1小時



劍擊入門證書課程

「01空間」優惠價：$720 （原價$800）

**共4課，每課為30分鐘



高爾夫球同樂日 專業教練指導完成獲證書

高爾夫球也是近年新興的潮流玩物。想讓初學或未曾接觸過高爾夫球運動的小朋友學習揮杆、擊球等動作？GolfZon GreenLive Hong Kong舉辦了高爾夫球同樂日，在專業教練的指導下學習高爾夫球，完成課程的學生更可獲證書一張。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看高爾夫球同樂日詳情：

GolfZon高爾夫球同樂日

「01空間」優惠價：$450起（原價$500起）



體適能鍛鍊基地 與小朋友一齊挑戰障礙

要培養孩子成為運動員，必先鍛煉強健的體魄。作為香港首個專為兒童而設的體適能鍛鍊基地，AlphaStep擁有多項合乎國際標準的設施和設備，包括障礙訓練、多感官訓練等；亦設有親子體驗堂，家長們可以和小朋友一齊動動身體。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看AlphaStep體適能鍛鍊基地設備：

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兒童及親子體驗班

「01空間」優惠價：$439（原價$490）



運動電競館 滑雪騎馬踩單車8款運動新體驗

想打破傳統運動模式，一個地方即可體驗不同類型的運動？位於屯門的AME Academy兒童運動電競館融合了「運動」及「電競」，小朋友可以一次過接觸滑雪、騎馬、單車等8款運動電競，玩遊戲同時又可做運動。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看AME Academy兒童運動電競館設施：

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童盟體驗賽

「01空間」優惠價：$180（原價$280）



超過5,000呎 9大遊戲區考平衡練反應

位於九龍灣的NAMCO運動遊樂競技場運動遊樂競技場，佔地超過5,000呎。場館是經典PAC-MAN 風格，劃分為9大運動遊樂競技區，例如「Massage Football」、「VS Pingpong」、「VS Achery」，可以考驗小朋友的平衡感和反應，大人和小朋友都可以盡情探索運動的樂趣。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看NAMCO運動遊樂競技場SPORTAINMENT ARENA設施：

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SPORTAINMENT ARENA 親子套票

「01空間」優惠價：$230

