升中面試的三大難點家長必知 及早預備小五學生免費模擬升中面試

升中面試會難倒不少學生，甚至成績優異者都遭遇滑鐵盧。歸根究底，面試所考和學生日常所學相差甚遠。

【撰文：鄧家豪 （香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問）】



學生不了解自己

小六升中派位放榜（資料圖片）

學生每天上學，參加不同培訓和輔導課程，持續吸收大量學術知識，卻鮮有時間有系統地深入了解自己，仔細分析自己的特質及強弱之處。然而，升中面試卻是一個「清晰地向面試官介紹自己」的機會。快將升中面試，不少學生才驚覺「自己」非常陌生。「我有什麼優點？」「我為什麼會喜歡閱讀？」這些看似簡單的問題可能比方程式更容易難倒學生。學生隨時知道誰是孔子，卻不知道「我」是誰。

學生無法流暢表達己見

油蔴地天主教小學放榜（張浩維攝）

小五和小六學生經常寫作和閱讀文章，「筆試」對他們來說駕輕就熟，筆桿子就是他們最擅長表達所想的工具。他們習慣起草文章大綱，有條理地寫作，甚至運用不同修辭技巧表達個人感興，但他們卻鮮有機會聆聽陌生人的問題後，快速在腦海組織答案，有條理地表達所想所感。

學術口試獨有的挑戰

「筆試」考驗「讀」和「寫」；「口試」側重「聽」和「講」。大部分面試要求考生以英語對答，「聽」清楚考官提問，短時間內組織答案，令不少考生感到壓力。面試以「講」為「答題」方式，考核學術能力的方式與筆試時不同。例如有中學於面試時加入心算項目，學生習慣列式筆算，面對考驗心算的數學題時表現失準，不足為奇。

免費全港模擬面試

既然「面試」對於考生如此「陌生」，考生要在升中面試表現自然，除了花時間了解自己，最重要當然是「學而時習之」。有見及此，筆者與教學團隊為小五（九月升讀小六）學生籌辦「全港模擬面試」，費用全免。希望各位考生把握機會與其他考生交流，爭取機會實戰，為面試做足準備！詳情請參閱以下連結：

模擬面試日期：22/5-24/5

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作者簡介：

鄧家豪香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。