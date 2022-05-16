幼稚園全面復課│外婆氹孫仔返學前做檢測 3個大人早起1小時準備

闊別學校近4個月，全港幼稚園今日(16日)全面恢復面授課程，漢師幼稚園(龍總)的K1家長也按教育局要求，在返學前提早為子女進行快速測試，對於可以返學，家長與小朋友也表現興奮。黃婆婆今早帶3歲半、就讀K1孫仔返學前，由於早前快測撩鼻令孫仔感覺不適，最後「要3個大人一齊先攪得掂，佢昨晚都瞓唔著，一直嗌住今日返學，想見陳老師同朋友仔。」

攝影：蘇煒然



漢師幼稚園(龍總)校長楊洋表示，今日進行第三階段即最年幼的K1幼兒班學生復課，而全日班K1學生在最少注射一劑疫苗後也可以留校至4點，她說:「我們在開學前已預先派發測試劑讓家長為學生試用，所以早前首階段K2復課時，快速測試呈報進行順利，當時只有三個學生未有做檢測，學校立即安排獨立房間讓家長或照顧者替小朋友進行快測，呈陰性之後便可以上課，我們盡量也不會安排教職員替小朋友進行測試，始終由家長進行較為適合。」

對於為年幼兒學童做快測，楊洋校長表示最大難題是小朋友會容易打噴嚏，但大部分家長手勢純熟，而學校除了復課前製作中英文示範教材予家長參考，亦會繼續向小朋友講解，學校現時會在學生進入校園前，向家長收集小朋友量體溫記錄表及測試結果照片。

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K1班家長李太，今早忘記為兒子進行檢測，在校方安排下即場進行，她說：「我有3個兒子，今日唔記得咗幫佢做測試，學校安排得幾好，佢日日都見到哥哥撩鼻，所以都無困難，我都好熟手。小朋友全部一早打齊兩針，終於可以送佢返學都好開心。」

幼兒快測有難度

另一名K1家長黃婆婆，今日送返學時直言替3歲半孫仔撩鼻快測有難度：「氹得佢好辛苦，要我同佢媽咪、工人姐姐3個大人一齊先攪得掂，氹佢，話畀糖佢食，帶佢去玩先得，不過到聽日又唔知得唔得喇，小朋友日日都唔同。其實之前做過三次快測，就係之前做咗佢覺得痛，所以佢今日唔肯。」

黃婆婆指今日提早一小時起床做快測，但孫仔年紀尚少，有點抗拒，她說：「老師之前在網上都有講定要做快測，不過小朋友唔知疫情係咩，亦唔知快測係咩，總之你撩我個鼻，我就唔舒服，就話：『我唔撩鼻！』所以要係咁氹佢，氹到佢肯撩為止，佢唔係扭計，只係唔比你撩，咁咪要捉住佢，撩完佢就冇嘢。咁又真係會唔舒服，大人都會唔舒服，何況細路，真係唔知要撩到幾時，好似話第六波又差唔多嚟，小朋友都打咗一針。」

網課難坐定

對於今日可以返學，黃婆婆笑言孫仔好開心，「因為學校有好多同學，佢話想見陳老師，昨晚差不多12點幾1點先瞓得著，因為疫情日日都唔使返學，所以日日都遲咗瞓。係屋企睇下書，玩玩具，而家有得返學都好，因為網上學習都唔係好學到嘢，佢點會肯定定同你坐係到，希望唔會有第六波啦。」

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楊洋校長指出，網課對年幼兒童來說最難是專注，她說:「老師在鏡頭前做示範，與同學之間的互動比面授差好遠，因為只可以看到畫面，要一齊參與其中就較難。如果小朋友由老人家照顧就更難步伐一致。」

如果老師在網課中一直不停按Power Point，播錄音已可以做到，不需要再Present，所以我們寧願與小朋友玩，加入更可讓小朋友互動的元素，會更有效。始終小朋友專注時間短，如果不加入好玩元素，小朋友較難專注在網課中。例如多鼓勵學生表達，老師可能要求小朋友在家中找一支鉛筆，或者介紹家中的寵物，老師可以化身成導遊角色，讓學生代入課堂，不用這些方法，小朋友會走。」

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校長：盡量補救停課缺失



在恢復面授課程之後，楊洋校長直指學生語言及說話能力、認字、筆順，甚至情緒等方面都較表現退步，「我們會盡量補救，說話方面會推行放學一分鐘分享、帶自己的物件回校介紹、人時地事分享，盡量讓小朋友多表達自己。」

另外，學校亦會利用英文課堂融入Trinity GESE 聖三一英語口試，「希望可以用互動方式提升幼兒主動用英語去表達自己及參與其中。」

漢師幼稚園（龍總）

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