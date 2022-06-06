父親節好去處｜學高爾夫打喪屍坐纜車7大推介　酒店自助餐$321起

世上怎會只有媽媽好？爸爸同樣偉大，快趁著父親節來臨，好好表達心意，答謝他不辭勞苦的照顧。以下精選了7個吃喝玩樂兼酒店住宿好去處，透過「01空間」訂票參加更享優惠，快來好好籌備一個精彩又好玩的假期，和爸爸共度一個溫馨難忘的父親節！



歷山酒店奢華宮廷風 嚐海鮮牛扒羊鞍自助餐

無論節目多好玩精彩，都總有醫肚的環節！位於北角海旁的歷山酒店，裝修奢華富維多利亞歐式宮廷風格，在那裡用餐氣氛特別，酒店推出多款自助餐優惠，你可選擇品嚐慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍、新鮮生蠔、小龍蝦、壽司刺身、北京烤鴨等等，最合為食爸爸的心意。記得留意自助餐優惠日期，並及早預訂，以免錯過優惠！**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看歷山酒店自助餐款式：

歷山酒店半自助午餐、半自助晚餐、假日自助晚餐

「01空間」優惠價：成人$271起（原價$385）；兒童$239



港威酒店假日限定下午茶自助餐 必吃餅廚炮製精緻甜品

Three on Canton位於尖沙咀港威酒店3樓，內有充滿時代感的露天雅座，你可以品嚐亞洲、西式及歐陸風味的海鮮佳餚，也可以欣賞繁華的都市美景。酒店提供假日下午茶自助餐，除了人氣美食外，更可品嚐由餅廚炮製的一系列精緻甜品，助你度過甜蜜休閒的父親節。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看港威酒店Three on Canton自助餐：

港威酒店 自助午餐、晚餐、假日下午茶自助餐

「01空間」優惠價：$321起（成人）；$194起（兒童）



黃金海岸假日住宿優惠 享受陽光與海灘

不少香港人都喜歡在假日到酒店staycation享受短暫的「小旅行」，趁著父親節不妨邀請爸爸一同到黃金海岸酒店，入住豪華海景客房兼享用酒店早餐。翌日更可漫步到鄰近的黃金泳灘，游泳耍樂，感受火辣辣的夏日朝氣。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看黃金海岸酒店住宿優惠：

香港黃金海岸酒店－食「享」假期住宿套票

「01空間」優惠價：$1,180起

包括：

～一晚豪華海景客房住宿

～雙人早餐

～免費享用房內迷你酒吧（每次入住計算）

～免費無線上網



高爾夫球同樂日 室內齊齊學揮桿

吃喝、玩樂，滿足了口腹之餘，當然也要盡情玩樂。你大可跟爸爸一起進行室內運動，學習打高爾夫球，無需擔心受天氣影響。GolfZon GreenLive Hong Kong舉辦了高爾夫球同樂日，在專業教練的指導下學習高爾夫球，連續完成4小時課程更可獲證書一張。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看GolfZon高爾夫球同樂日內容：

GolfZon高爾夫球同樂日

「01空間」優惠價：$450起（原價$500起）

包括：1小時練習+指定飲品



10款VR刺激新體驗 置身虛擬實境打喪屍

想和爸爸一起發掘新體驗，挑戰新刺激，一同留下珍貴的回憶？位於荔枝角D2Place的VAR LIVE可能適合你們！場地總面積超過2,000呎，提供10多款獨家研發VR遊戲。你可以選擇置身於充滿喪屍的恐怖場景，或參加「極限對決」和「極速快車」競技遊戲。場內特設特震動地台、風扇、音效等4DVR元素，為VR體驗增加逼真與震撼！**立即進入「01空間」了解更多及報名**按圖即看VAR LIVE VR體驗館設施：

VR 虛擬實境體驗（需預約）

「01空間」優惠價：$178（原價$298起）



大富翁經典元素再現 銀行地契卡親子好去處

位於山頂廣場3樓的大富翁主題館，亦不失為一個父親節好去處。主題館立體還原大富翁銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素，非常適合一家大細參觀齊齊玩。遊玩完畢後，還可以到附近山頂散步，飽覽整個維港景色。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖即看大富翁主題館設施：

大富翁夢想世界門票：

「01空間」家庭組合優惠價：$394（原價$540）

包括：成人1名、小童1名，及兩個movenpick雪糕



坐昂坪纜車到山頂 參觀天壇大佛

想飽覽整個大嶼山及參觀天壇大佛，可以乘坐昂坪纜車360，短短25分鐘即可直達昂坪山頂，可選坐標準車廂，甚至挑戰坐透明水晶車廂，體驗腳下壯麗美景。若事先購買昂坪纜車門票，便不必擠在人龍中排隊買票！**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖即看昂坪360纜車情況：

昂坪360纜車

「01空間」優惠價：$188起（成人）；$83起（兒童）

