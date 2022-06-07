福小、播道、圓玄公布小一報名詳情　即睇熱門直私小學報名日期

不少直私小學陸續開放2023/24年度小一報名，近期公布的便有以下三所熱門直資小學，包括：福建中學附屬小學、播道書院及保良局香港道教聯合會圓玄小學。當中更有一所在數天內截止報名，有興趣的家長一定要把握機會！



福建中學附屬小學

福建中學附屬學校為近年熱門的直資一條龍學校，連繫學校為福建中學（觀塘）。學校其中一個目標是在日常的學習生活中裝備學生，讓他們有能力去面對人生中的挑戰。

學校有多位外藉英語教師及多位海外華僑，各級均採用雙班主任制。小一及小二採用課室本位教學模式（Homeroom-based teaching），分別由一位外藉老師及一位本地老師共同擔任班主任，教授大部分主要科目，讓學生在沉浸式英語教學過中更有效地適應及掌握全英文的授課模式。

網上報名日期：由2022年6月1日至10月8日

小一入學網上簡介會：7月2日 (星期六)上午11:00-下午1:00，可按此報名



播道書院

+ 8

播道書院由2006年創立至今一直深受家長歡迎，這間位於將軍澳的12年制直資龍校抱着「人人皆資優」的理念，讓學生愛上學習、主動學習，為了達到這個目標，校內是一個「高展示」校園，校園每個角落都是學生的作品，甚至圖書館的枱、櫈都是由學生幫助建設。播道書院小學部每年原校直升率相當高，校長盧偉成亦直言同學以往單憑校內成績都能成功入讀「聖喇拔」等名校。

網上報名日期：現已接受報名（按此報名）

小一入學網上簡介會：已上傳校網，家長可自行收聽



保良局香港道教聯合會圓玄小學

保良局香港道教聯合會圓玄小學播放南京大屠殺紀錄，惹起社會關注。（梁思行攝）

保良局香港道教聯合會圓玄小學早於1981年創校，後來在2005年由保良局接手管理，並申請為直資小學。該校目前是屯門惟一一所直資小學，同時也是一所英文小學，而自2019年起，學校大力推行STEM教育，透過不同活動，讓學生從學習中提升邏輯思維、分析及解難能力

+ 7

網上報名日期：由2022年5月16日至6月11日

小一入學網上簡介會：7月9日 (星期六)上午10:00-11:30，可按此報名（6月30日截止）

