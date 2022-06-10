循理會美林小學用VR教學生描寫文　安坐課室親歷其境激發寫作靈感

隨住時代發展，要學生投入課堂中，老師不再只限於課室教書或在黑板上寫筆記，而是要加入不同科技的教學工具，務求令學生更融會貫通。循理會美林小學在疫情復課後，率先在中文課堂中引用VR教學，讓學生安坐課室也可親歷其境，有同學參與後笑言：「中文課不再沉悶！」，更激發起不少創作靈感。

攝影:歐嘉樂



循理會美林小學校長招捷玲坦言疫情促使全港學校以至全世界也進入電子教學的新紀元，她認為教育科技應以師生的教與學需要、以及教學法帶動，而非被科技牽着走，「經過疫情近三年的『訓練』，師生都已逐漸適應這新常態，硬件方面亦大致完善。今次與香港大學教育學院的專家合作，共同試驗和推廣適合香港學校校情，尤其是中國語文科的教學法和教育科技。」

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令中文教學動起來

今次活動特色是運用增強現實（AR）和虛擬實境（VR）等科技，把抽象的學習概念具體化及生活化，藉此提升學生對所學課題的理解能力，招校長說：「通過觀看、觀察科技提供的多感官刺激，激發學生的聯想及創意，提升寫作的意欲，輕鬆克服寫作困難，令讀寫學習無縫結合。科技與教學法配合使用能激發學生對學習的好奇心，提升學習動機，建立他們自學態度和能力，在學習上尋求突破及追求卓越。令中文教與學『動』起來。」

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教育要配合新時代教學法

電子化的生活已經是新世代不可或缺的部分，招校長直言現今的教師更需要掌握配合新時代的教學法，「老師要令學生能透過有效學習，並建立正確的使用科技的態度和習慣，培育自主學習和解難的能力，務求讓他們能適應十多年後，投身社會工作時的電子化工作模式和生活。雖然電子科技未必會取代傳統的學習模式，但肯定會豐富了學習的經歷，令學生有更多元化的學習體會，更可以讓教師有更多元化的教學策略。她相信合適的電子教學平台可促進學生互動、應用、啟發、互相欣賞的效果，突破場景和時間限制，打破課本的封頂效應，拓寬學習空間，讓他們成為學習的主人。」

素養教育 電子學習難以取代

雖然未來教育趨勢不再只是侷限在知識及技能，但招校長認為，正向的價值觀以及生活實踐的素養同樣重要，她說:「我們一向十分重視素養教育，除了知識及技能，我們還着重培養同學掌握各種軟技巧，成為一個有情、有愛、有同理心的人，以應對未來學習甚至工作需要。所以老師的關懷和啟導、同學的啟發和互補、人際關係的相處之道，情感的培養和交流都是電子學習難以取代的。老師作為培養學生自主學習的促進者，掌握及因應學生不同學習的需要，針對學生近側發展區，調適及設計適切的學習活動，也是電子學習難以取代的。」

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培養正向態度使用電子工具

可能有不少家長會擔心電子學習令學生難以集中或沉迷、或影響學業，招校長表示學校一直致力幫助學生取得平衡，「如上所言，除了電子學習工具的操作外，學生的品德和行為操守同樣重要。所以，在電子學習上，我們不能忽略資訊素養的培育，使學生建立正確的使用科技的態度和習慣，恰當地運用電子工具輔助學習。通過電子學習的體驗，學生逐漸培養使用電子工具的正向態度，固然可以消除學生以往使用電子工具的不良習慣，家長的憂慮亦得以釋除。 」

電子學習配套計劃



電子學習配套計劃主要有兩部分，一是老師利用讀文教學PPT進行教學時，可點擊入面的超連結，與課文內容相關的360度圖片、VR立體圖片和短片，加深學生對課文內容的理解。另一個是讓學生用步移法，為他們提供VR鏡觀賞360VR短片及圖片，從而觀察大自然的生態。

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為學生呈現震撼畫面

負責今次電子學習配套計劃的羅嘉怡博士表示，藉此讓學生安坐課室也可有多角度思維，藉著以讀帶寫，讓學生在寫作時更言之有物，「好像《香港地質公園》並非學生熟悉的生活經驗，你要他們寫出當中震撼的畫面，是有難度，因為沒有體驗，要他們寫對面的公園都寫不出來，但將讀與寫結合後，帶領學生一步步進入科技世界，然後再用沉浸式的學習，即帶着眼鏡進入場景，學生可以一步一步適應科技。」

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「因為大家的興趣不同，有人旅行喜歡行街市，有人喜歡行跳蚤市場，有人喜歡博物館，現時可在老師安排的同一課題下，大家在隨自己喜歡的路走，不脫離課程，當看到相關文章之後，學生就會有更深感受，如果沒有這個經驗，他們就當作是平常的一篇文章。」

羅嘉怡博士表示，藉此讓學生安坐課室也可有多角度思維，藉著以讀帶寫，讓學生在寫作時更言之有物。（攝影：歐嘉樂）

好難憑空創作

而疫情來到，大家習慣上網課，學生的手指很靈活，按兩下就可以跟到老師進度，但羅博士認為不單是疫情才需要網上學習，「其實平時都可用以，讓學與教配合科技希，學生有更多啟發，當大家看事物的角度不同，就可以激發更多想像，令學生更想學習。因為如果沒有相關的生活經驗，是好難憑空創作。360度親歷其景，同學可以仰視、俯視，對比起過往只提供照片，學生感受一定更深。」

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比元宇宙真實

「我覺得這個比全部都是虛擬的『元宇宙』去學習更加好，現在所用，是學生可以真正欣賞到大自然帶來的震撼感、奇妙、壯觀，這一切都不是假不是虛幻。科技其實很容易提高學生的學習動機，我們好明白如果能夠連繫學生生活是最有效果的教學法，但總不能帶學生去勻全世界每個角落，但現在這樣便可以，而且很安全。過去，我們未必可以帶到學生去『破邊洲』這類難度高的地方，現在卻不同，無論學生想『點睇都得』，不受時間、天氣限制。希望除了於語文教學外，也可以推廣至其他科。」

循理會美林小學

電話：2605 2868

地址：新界沙田美城苑