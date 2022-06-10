海關籲家長停用一款不安全BB車　有兒童手指被夾風險

​香港海關今日（10日）提醒市民留意一款不安全兒童推車，測試結果顯示該款兒童推車有兒童手指被夾的潛在危險。為免發生意外，家長應立即停止與兒童一起使用該款兒童推車。商戶如有出售，亦應立即下架。



海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的兒童推車出售。海關人員隨即在各區巡查，並試購該款兒童推車作安全測試，測試結果顯示該款產品的夾縫位置可能會夾傷兒童的手指。此外，海關亦發現該款兒童推車未能符合《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）規定的安全標準，以及未附有《條例》所規定的雙語警告標籤。

海關其後採取行動，搜查涉案的兒童產品零售商，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款兒童推車。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款兒童推車出售。調查仍在進行中。

海關提醒市民，於購買及使用兒童推車時，應注意以下安全事項：



1. 注意標籤上顯示的合適使用年齡和體重建議；

2. 當完成安裝兒童推車後，應檢查產品是否穩妥；

3. 使用產品前，應細閱相關的使用說明及指示；

4. 檢查兒童推車的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；及

5. 如發現兒童推車有破損或不穩固的情況，應立即停止使用。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

市民如有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關二十四小時熱線 2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。