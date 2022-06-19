父親節 | 中小學校長爸爸分享　叩門放榜攻略、育兒之道全公開

父親傳統形象為一家之主，肩負起養妻活兒的責任，雖然時代已經不同，女性亦能撐起半邊天，但爸爸的責任仍繁重，同樣為家庭付出很多，在育兒路上遇到的困境亦不少。究竟在教育小孩時遇到困難，該如何是好？中一派位及文憑試放榜在即，應怎為子女部署？心態上又該如何調整？趁今日父親節，不妨參考四位中小學校長爸爸的獨門分享，了解他們的叩門攻略、育兒之道及升學心得！



家長需引渡孩子發掘興趣 崔家祥：自己起跑最重要

在香港，不少家長都望子成龍，希望孩子「贏在起跑線」，不過愛秩序灣官立小學校長崔家祥認為，遲起步不要緊，孩子願意自己起跑才是最重要，「父母要做的，不是要強逼孩子去跑，而是要幫助小朋友尋找興趣，一旦有了興趣，才能開始真正起跑。」為了協助兒子找到興趣，崔校長堅信從體驗中學習，兒子年紀還小的時候．就帶他做自己喜愛的事，例如打羽毛球及自然生態攝影。漸漸，兒子產生了濃厚興趣，目前就讀小學的他不但加入羽毛球校隊，還主動研究自然生態，並在相關的攝影比賽中獲獎，得到在媒體撰寫專欄的機會。而兒子對自然生態的濃厚興趣亦促使他努力寫作，令本身中文較弱的他，大大進步。這就是崔校長相信用強項帶動弱項，以成功創造成功的理念。

中一學位分配將於七月公布，父母亦應做好兩手準備。崔校長提醒家長，當孩子完成畢業試時，就要開始整合作品集、預備面試及時常溫習，保持考試的狀態，以便叩門。放榜前，就要了解心儀學校的程序及截止日期，亦可以考慮一些學額過盛的地區，跨區選報學校。面試時，學生最重要是突出自己的長處。若最終未能成功叩門，也可以在中二或中三時考慮轉校，競爭也相對較少。崔校長寄語家長，無論結果如何，記緊要肯定小朋友這六年來的努力，予以支持及鼓勵。

為人父母要接受子女的短處，寬恕他們錯處。 愛秩序灣官立小學校長崔家祥

良好親子關係需花時間經營 歐偉民鼓勵家長多聆聽

身教是育兒的關鍵，父母的一言一行，都會成為子女的學習對象。救恩學校（小學部）校長歐偉民博士出生於基層家庭，父母都要工作，雖然工作忙碌，但仍會花很多時間陪伴孩子，而且經常傾訴心事，親子關係非常融洽。所以當歐博士為人父親時，亦從父母借鏡，花時間經營親子關係，並在家庭中擔當同行者角色，「特別當三名子女遇到困難時，就要多溝通、多聆聽，鼓勵他們任何情況下都要有尋夢的勇氣，而『家』就是一個同哭同笑的地方，希望他們可以安心成長，感受被愛及幸福。」即使工作再繁重，歐博士亦會履行「九歲之約」，在每個孩子九歲時與他們單獨旅遊，分享經歷及心事，加深彼此了解。

現今不少父母都為子女報讀大量興趣班，增加入讀名校的機會，歐博士認為，興趣班本是培養小孩興趣，調劑生活，但卻出現令人心酸場面：「曾問及小朋友讀過甚麼興趣班，他們能侃侃而談，但被問到有甚麼興趣時，卻一言不發。作為父母，有時在社會影響下不自覺變得功利，卻忘記了小孩成長時的真正需要，就是要發掘興趣。」而談及升中生活，歐博士建議家長可先跟子女討論中學校園生活，讓他們大概了解，並要放手，讓他們學習自理。

家長應以美善的眼光看待孩子，多聽少說，才可做個小朋友願意同行的人。 救恩學校（小學部）校長歐偉民博士

尹浩然：當父親要嚴慈兼備 「貓爸」間中變「老虎」

傳統父親形象沉默嚴肅，子女與爸爸相處時或相對不親近，如何拉近距離是不少父親的課題。基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然在這方面則有些心得可以分享，「管教小朋友要嚴慈兼備，除了要樹立權威的模範，還要擔當生命價值的引導者與同行者，讓孩子感受到愛與支持。」形容自己是一隻會「變老虎的貓爸」的尹校長，為了建立親密感，亦從日常生活細節著手，睡前幫兒子按摩以及出門前跟他抱抱。

為人父母，當然會遇上不少困難，尹校長亦不例外。近年最具挑戰的是經歷一段沒有工人姐姐的日子，尹校長只好自己學做飯、打理家頭細務。繁重家務加上學校的工作，使他有點吃不消。可喜的是，尹校長看到兒子長胖了，還看到他親手洗衣服，就知道這一切都是值得，也體現了身教的重要性。

尹校長亦分享學校收生條件，指看重的不是申請人獲獎數目，而是學生的體驗與感想，「子女參加興趣班無疑能擴闊經歷，發展潛能，但出發點不是要贏任何人，否則就會形成『輸不起』或功利的兩極心態。」另外，文憑試放榜在即，尹校長建議家長應為孩子打氣，作為他們最強後盾，選科之複雜並非家長能理解，應交由學校專責教師處理。

成長比成績重要、過程比結果珍貴、人品比獎品更令人驕傲。 基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然

人生猶如馬拉松 鄭思宏：父母「陪跑」最重要

隨著社會變遷，父母在家庭中互相補位，「男主外、女主內」的觀念已經變得不合時宜。育有兩個女兒的王肇枝中學校長鄭思宏，是個「入得廚房，出得廳堂」的全能爸爸。不過全能爸爸都有遇到困難的時候，在育兒路上，鄭校長與其他爸爸一樣，都需要花一生的時間學習，「例如孩子年幼時，要照顧生理上的需要，亦要培養良好的習慣，例如閱讀。青春期時，孩子開始獨立思考，要學會平衝個人原則及孩子的期望。即使女兒讀大學或投身社會，父女相處之道到目前仍需學習。」而令鄭校長最難忘的一課，是有一次，女兒當時就讀幼稚園，他在書包內發現屬於幼稚園的顏色筆，即使女兒哭著否認，仍斷定是女兒偷回來的，之後向老師了解，才發現是一場誤會。自此之後，鄭校長就提醒自己應先聆聽女兒想法，不能過於相信自己的分析。

熱愛田徑運動的鄭校長，對「贏在起跑線」有不同想法，笑言「賽車起步排第一亦未必是最終冠軍」，反而最重要是「跑步」的過程，父母應陪伴孩子經歷人生不同階段，沿途提醒他們堅守正確價值觀，避免染上不良嗜好。鄭校長亦深信，與孩子坦承溝通，相互分享感受，讓他們知道及明白其出發點，是維持良好親子關係的關鍵。同樣道理亦可應用至即將文憑試放榜的學生及家長，在作出任何決定前，必須互相溝通，了解彼此的想法，作出相應的妥協。

只要堅守核心價值及基督教信仰，並與孩子坦承溝通，方能維持良好的親子關係。 王肇枝中學校長鄭思宏

父親在兼顧繁重工作及照顧家庭的同時，也要留一點「Me Time」，好好休息。仔女們今日亦記得表達對爸爸的愛，慰勞一下默默付出的父親。祝各位爸爸父親節快樂！