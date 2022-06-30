親子好去處｜攀岩飛索獨木舟浮潛　探索大自然5大好玩推介

夏日炎炎，想和小朋友一起體驗刺激又好玩的活動？探索大自然之餘，還可寓教育於娛樂！以下精選了5個戶外親子好去處，經「01空間」購票，還可享有特別折扣優惠。



攀岩飛索不同極限 挑戰小朋友膽量

喜歡刺激的小朋友，可嘗試挑戰不同極限的運動。例如參加由成峯歷奇舉辦的長洲親子攀岩飛索團，由專業導師及相關經驗的歷奇教練主理，內容包括攀岩和飛索的講解示範，小朋友可以攀上筆直的懸崖再遊繩下降，體驗刺激好玩的歷奇活動，挑戰自己膽量！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖了解更多長洲親子攀岩飛索團：

成峯歷奇長洲親子攀岩飛索團

「01空間」優惠價：$480 （原價$600）



學浮潛划獨木舟 鍛煉體魄學習海洋生態

如果想下水消暑，家長們亦可為小朋友報名參加成峯歷奇舉辦的西貢親子獨木舟浮潛。由認可的專業導師帶領大家划獨木舟，鍛煉小朋友的體魄，以及學習海洋生態保育及培養環保意識。讓孩子盡情在美麗的大海上欣賞大自然！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖了解更多西貢親子獨木舟浮潛：

成峯歷奇西貢親子獨木舟浮潛

「01空間」優惠價：$530（原價$680）



聽故事玩轉公園 完成6大任務

要親親大自然，當然少不了從書本中學習！小樹林自然教育出版的《小樹林探索手記》是一本精心設計的生態遊戲書，當中共有6個主題任務，結合定向遊戲和錄音導賞。玩轉3個市區公園，從觀察、聆聽、嗅聞、觸摸，邊聽故事邊解謎，助小朋友認識城市生態及保育議題。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖了解城市生態親子遊戲 — 市區公園同樂日詳情：

城市生態親子遊戲

「01空間」優惠價：$100起



小白兔音樂農莊 獨家參與工作坊學整花樣鳥結糖

想和小朋友一起親親大自然，輕鬆渡過休閒又歡樂的一天？不妨來臨位於元朗八鄉的小白兔音樂農莊。小朋友可以親自餵飼白兔、玩大型滑梯、木製秋千、小沙池等免費設施。經「01空間」預訂更可獨家參與「手工藝工作坊」及「花樣鳥結糖工作坊」（需票提前1天預約）。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看小白兔音樂農莊活動設施：

小白兔農莊 手工藝+鳥結糖入場套票：

一人套票：$198（原價$208）

二人套票：$376（原價$430）



親手餵飼羊駝 認識有機低碳農莊

另一個位於元朗錦田的有機低碳農莊菠蘿園，也是近年大受家長歡迎的好去處。不但可近距離接觸4隻澳洲羊駝，甚至親手餵飼羊駝，也可以參觀菠蘿農場及暢玩場內免費設施。經「01空間」訂購套票，還可預約參加製作DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕。**立即進入「01空間」了解更多及訂購門票**

按圖看親親羊駝有機菠蘿園活動設施：

親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票：

一人門票：$170（原價$310）

兩人門票：$320（原價$620）



同場加映：

第28屆香港國際教育展 優先登記預留《星級分享會》座位

「第28屆香港國際教育展」將於7月9日至10日舉行，將雲集超過600家著名本地及海內外大學和各海外升學移民機構，為學生、家長提供一站式本地及海內外升學資訊。場內設「海外升學區」、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」4大主題展區，並舉辦約30場專題講座，教育推廣大使方力申、陳鈞傑博士、香港青年運動員何鍵靈及容朗靜屆時亦會到場參與《星級分享會》。入場費用全免，經「01空間」 優先登記，可預留《星級分享會》座位。

教育推廣大使方力申、陳鈞傑博士等將會在「第28屆香港國際教育展」的講座中講授升學心得及分享人生規劃路向。（香港中華廠商聯合會）

第28屆香港國際教育展

展覽日期：2022年7月9日至10日（星期六至日）

開放時間：中午12時至下午6時

入場費用：全免

預先登記獲禮品: https://hkiee.com.hk/tc/visitors-registration

