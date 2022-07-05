暑假遊學｜體驗北歐趣味教育　寫故事做實驗提升創意5大好玩活動

求學不是求分數，要培養孩子學習的興趣，「快樂」才是關鍵！暑假將近，想孩子善用悠長假期學習？不妨考慮報讀全港首個北歐教育基地（Nordic Education Hub）的課程。透過充滿趣味的遊戲，體驗不一樣的北歐教育，培養孩子創造力及想象力。



減輕讀書壓力 提倡「愉快學習」

芬蘭教育從不追求「競爭」，反而提倡「愉快學習」，總是強調自由、快樂、作業少、沒有考試的學習模式，摒棄香港的填鴨式教育，透過合作與遊戲，培養孩子對學習的主動性。近年芬蘭教育模式甚至蔓延到其他北歐地區，如瑞典、丹麥、挪威和冰島都逐漸推薦「寓學於玩」，改革教育，減輕孩子讀書壓力。

芬蘭教育提倡「愉快學習」，強調自由、快樂、作業少、沒有考試的學習模式。（Getty Images）

雖然香港教育制度未如北歐教育，但同樣可以體驗不一樣的創新教育！全港首個北歐教育基地近月正式進駐跑馬地啟蒙教育大樓，提供來自芬蘭、瑞典、丹麥和挪威課程。就算不在北歐，孩子也能體驗北歐的「愉快學習」。

走進丹麥童話世界 學寫書分享創作成果

以「童話之國」丹麥的教育研究成果為藍本，「丹麥寫作室」的課程導師將引導孩子創作不同種類的書籍和故事，學習如何寫作故事，並逐步提升孩子的讀寫能力。課程中所寫的書籍，更會被打印成書本，小朋友可以分享自己的創作成果！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

課程以「童話之國」丹麥的教育研究成果為藍本，讓孩子學習如何寫作故事。（圖片由InNordics提供）

課程導師會引導孩子創作不同種類的書籍和故事主題。（圖片由InNordics提供）

Danish WRITE-UP！丹麥寫作室（5-12歲）

「01空間」獨家優惠：$1,254/ 4堂 (原價: $1,320/ 4堂)



瑞典情商學堂 遊戲中認識情緒管理好自己

不論大人小孩，難免都會有情緒。「瑞典情商學堂」來自瑞典的幼兒社交情商課程，以故事、趣味遊戲及動畫助孩子認識情緒，協助他們展開關於情緒和人際關係的討論，學會如何理解和管理自己和他人的感受，做一個情緒穩定的「小大人」。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

「瑞典情商學堂」來自瑞典的幼兒社交情商課程，以故事、趣味遊戲及動畫助孩子認識情緒。（圖片由InNordics提供）

按圖看更多「瑞典情商學堂」課程：

Swedish FEEL-UP！瑞典情商學堂（3-8歲）

「01空間」獨家優惠：$1,187/ 5堂 (原價: $1,250/ 5堂)



挪威3D模型設計室 提升邏輯思維激發創意

「挪威3D模型設計室」課程選用挪威教育科技公司Ludenso的3D和AR模型教育平台，由北歐國家、美國和德國一流大學共同開發。孩子可利用不同的幾何圖案建立3D模型，通過AR方式呈現作品，藉此提升孩子邏輯思考，以及培養孩子的空間思維，激發創意。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

「挪威3D模型設計室」課程選用挪威教育科技公司Ludenso的3D和AR模型教育平台，孩子可利用不同的幾何圖案建立3D模型，激發創意。（圖片由InNordics提供）

按圖看更多「挪威3D模型設計室」課程：

Norwegian MODEL-UP！挪威3D模型設計室（6-12歲）

「01空間」獨家優惠：$1,567/ 5堂 (原價: $1,650/ 5堂)



芬蘭STEAM教學法 動動手做實驗探索自然科學

由芬蘭大學科研認證的STEAM課程「芬蘭科學小工場」，課程應用了芬蘭STEAM教學法，以故事代入、玩樂形式探索自然科學，每堂動手完成2-3個科學實驗，還會派發「實驗套裝」包括學習工作紙、生字卡，助小朋友課後重溫。共有4個課程選擇，包括「芬蘭科學小工場《基礎班》」、「Kelvin的天氣冒險之旅」、「Mrs Noblegas的麵粉派對」和「Pi的奇幻森林探險」，將自然科學聯繫日常生活，培養孩子創意科學思維。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

由芬蘭大學科研認證的STEAM課程「芬蘭科學小工場」，課程應用了芬蘭STEAM教學法。（圖片由InNordics提供）

按圖看更多「芬蘭科學小工場」課程：

Finnish STEAM-UP Kide！芬蘭科學小工場（3-9歲）

「01空間」獨家優惠：$1,520起／4堂（原價：$1,600／4堂）



芬蘭運動場發展六大技能 提升大腦發展

小朋友要全方位發展，當然少不了訓練他們的身體機能！「芬蘭運動場」課程由超過35年教學經驗的芬蘭教師設計，以發展空間意識、操縱技能、動態平衡、機車技能等六大技能為本，針對幼兒身體運動發展。通過有目標性的動作，激發孩子創造力，鍛煉運動技能，並提升他們大腦功能發展。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

「芬蘭運動場」課程由超過35年教學經驗的芬蘭教師設計，以發展空間意識、操縱技能、動態平衡、機車技能等六大技能為本。（圖片由InNordics提供）

導師會教授不同的身體動作，激發孩子創造力，鍛煉運動技能，並提升他們大腦功能發展。（圖片由InNordics提供）

Finnish MOVE-UP！芬蘭運動場（3-8歲）

「01空間」獨家優惠：$1,187/ 5堂 (原價: $1,250/ 5堂)

