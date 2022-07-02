2歲BB有自家應援巴士 巧手港爸自製獨一無二生日禮物𠱁囝開心

「應援巴士」已成為近年粉絲為偶像慶生的項目之一，近日一名巧手港爸，見兒子非常喜歡巴士，特別自家製作以兒子樣貌及名字的「應援巴士」玩具版，作為兒子2歲生日禮物，港爸滿足指兒子收到應援巴士後，開心到攬住瞓。

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港爸米奇育有一名2歲兒子Lenny，他直言每日帶兒子到公園玩後，回家前的指定動作是到公園附近的巴士廠睇巴士。適逢兒子2歲生日，米奇知道兒子喜歡車，於是想送架獨一無二的玩具車作禮物，他說：「我睇住阿囝每架玩具車都差不多一樣，剛巧早前在街上看到有「Anson Lo」應援巴士，我想不如我又幫我個仔應援。」

曾考慮真做應援巴士

米奇向巴士公司查詢，得知登廣告一個月的價格約$2,000，但無得選擇路線，並要視乎巴士的廣告尺寸而價格有不同，他說：「這樣做真巴士其實兒子未必見到，也未必知道發生什麼事，不知道與自己有關。」

由於米奇看到Lenny有很多玩具車，想到不如自己整，於是朝住住這個方向研究，「過程中知道原來坊間有公司專提供為玩具巴士貼紙度身訂造的服務，但需時至少一個月，而且價錢也不便宜。」

屢敗屢試

自家「應援巴士」製作過程花了米奇一個月時間，屢試屢敗仍未如意，終於他找到成功原因。「因為不能夠讓兒子見到我拿着他的玩具車，所以只能在晚上才開工，開頭失敗了很多次，可能車身不夠平滑，太多凹凸位，令到貼紙好容易爛，或者不貼服。雖然我有平面設計知識，但識砌模型的爸爸們都可以製作到，最後我在玩具店買到尺寸剛好的模型巴士，用一種模型水貼印在車上，再噴少量油就可以保護得好好，工序不太複雜，只需少少技巧。」

送禮當日

米奇笑指太太也有質疑他能否成功，但覺得只要讓兒子開心也十分支持。「在Lenny 2歲生日當天，我們一齊到酒店Staycation慶祝，當他扭計時，我搖控『應援巴士』駛過來分散他的注意力，由於之前有教他粉紅色是『Anson Lo巴士』，當他看到這份禮物時，他即指著說：『Lenny巴士！』」