科學館舉行八大‧尋龍記展覽 免費入場必睇八組恐龍骨架

香港科學館為慶祝香港特區成立25週年，舉行由康文署和領賢慈善基金合辦的「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的珍藏恐龍化石標本，總共八個物種，恐龍迷必睇！



「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」展廳面積達2,000平方米，展出八組極具名氣和代表性的物種，包括暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍，這些來自恐龍盛世的物種首次同場展出。

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是次展覽包括珍貴的化石真品、高完整度的化石骨架、古生物藝術插圖、以頂尖技術製作的影片，以及首次利用精確的科學研究，重構史前最大掠食性恐龍和最大的飛行生物。小朋友亦可以體驗各種互動遊戲，包括體驗挖掘化石、檢測化石品種等等。

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特別入場安排：

於「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽舉行期間，館方亦特別豁免常設展覽的入場費用。所有參觀人士，包括博物館通行證持有者，都必須透過網上預約系統，預約參觀日期及入場時間。預約系統於7月6日零時起接受登記，可供預約未來7天之入場時段。成功預約者需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，即可免費入場。市民請預早計劃前往參觀的行程。

「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」

日期：2022年7月8日至11月16日

參觀前必須先網上預約（包括博物館通行證持有者）