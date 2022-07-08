奇華推親子工作坊 小朋友DIY角落小夥伴奶皇月餅

一年容易又中秋，每年奇華都會推出大受歡迎的月餅工作坊，今年亦不例外。今年奇華工作坊與角落小夥伴TM首次攜手合作，推出奶皇月餅中秋限定工作坊，讓大人和小朋友都可以親手製作月餅！



奇華工作坊今年推出中秋限定「角落小夥伴TM奶皇月餅」課堂，設有成人班及親子班，由大家親手打造兩款永恆經典配搭的新口味奶皇月餅，包括香甜中帶有茶香的「角落小夥伴TM抹茶紅豆奶皇月餅」及味道清新的「角落小夥伴TM蜂蜜柚子奶皇月餅」，更備有四個精伶趣致角色造型的月餅模具給您選擇，包括「白熊」、「企鵝?」、「炸豬排」及「蜥蝪」。製作過程中，學員不單可以嘗試親製餡料、搓製奶皇月餅皮，更可親手為自己製作的月餅印上自己挑選喜愛的角落小夥伴TM角色月餅模具。

奇華工作坊今年推出中秋限定「角落小夥伴TM奶皇月餅」課堂，設有成人班及親子班。

課堂完成後，除了可帶走「角落小夥伴TM抹茶紅豆奶皇月餅」及「角落小夥伴TM蜂蜜柚子奶皇月餅」各四個外，隨課堂更獲贈在星空下歡度佳節的角落小夥伴TM中秋限定紀念品，包括角落小夥伴TM精美A4文件夾、角落小夥伴TM貼紙及角落小夥伴TM現烤盒 (八四個裝) 乙個。

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除了有「角落小夥伴TM奶皇月餅」課堂外，同時亦繼續開辦「字母造型迷你月餅」課堂，讓大家親手製作的兩款經典傳統口味月餅，包括「迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅」和「迷你蛋黃豆沙月餅」，，再加上印上窩心的字句。

另外亦設有「字母造型迷你月餅」課堂

「角落小夥伴TM奶皇月餅」工作坊

-課堂包括:

體驗製作「角落小夥伴TM抹茶紅豆奶皇月餅」及「角落小夥伴TM蜜糖柚子奶皇月餅」各4個

「角落小夥伴TM精美A4文件夾」乙個

「角落小夥伴TM 趣致貼紙」乙套

「角落小夥伴TM 現烤盒」 (八個裝) 乙個

-備註：部份食材將與其他學員共同分享。

(A1) 成人班

-學費：港幣 660元

-名額：每班 12人*

-課堂時間：180 分鐘

* 備註：

(1) 此課堂只接受十三歲或以上人士報名；

(2) 部份食材將與其他學員共同分享；

(3) *人數會因應疫情發展而作出更改

(A2) 親子班

-學費：港幣 690元

-名額：每班8組*

-課堂時間：180 分鐘

* 備註：

(1) 參加親子班的每位學員，可帶同一位六歲至十二歲小童共同參與；

(2) 部份食材將與其他學員共同分享；

(3) *人數會因應疫情發展而作出更改

(B)奇華工作坊 – 字母造型迷你月餅班

-課堂包括:

體驗製作迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅及迷你蛋黃豆沙月餅各4個

隨課堂附贈精美包裝盒2個 (每盒可放4個月餅)

-課堂時間：150分鐘

-學費：港幣660元

-名額：每班12人*

-備註：

(1)此課堂只接受十三歲或以上學員報名

(2)部份食材將與其他學員共同分享；

(3)*人數會因應疫情發展而作出更改

報名方法：

1.網上報名: 透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂，網上報名接受Visa/Master/China UnionPay/Alipay即時確認及付款

2.親臨報名: 親臨奇華工作坊報名，可以信用咭 (Visa/Master/China UnionPay)或現金繳付學費

-地址：香港灣仔皇后大道東188號2樓

-電話：(852) 2343-8106 (熱線服務時間: 星期一至五 09:30 – 18:00 (13:00-14:00午膳時間及公眾假期除外)

-WhatsApp：(852) 9228 9517 (WhatsApp服務時間: 星期二至日 (24小時內回覆)

-營業時間：

星期二至五 13:00 – 22:00

星期六、日及公眾假期 10:00 – 19:00

(逢星期一休息)

-詳情請參閱︰

「奇華工作坊」官方網頁：https://studio.keewah.com

Facebook: 奇華工作坊 Kee Wah Studio

Instagram: keewahstudio