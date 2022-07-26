暑假遊學玩｜到迪士尼表演唱歌學做機械人　3大好玩活動發掘潛能

迪士尼樂園不但是小朋友夢想中的童話世界，原來也是小朋友盡展才華的表演舞台！趁著今個暑假家長們不妨為孩子報名參加通利兒童合唱團，發掘他們的藝術表演天份，更有機會被獲邀參加迪士尼演藝日表演，讓小朋友渡過一個好玩又有教育意義的暑假！



通利兒童合唱團練音準咬字 有機會到迪士尼表演

學唱歌除了可以幫助小朋友建立自信之外，對於小朋友的咬字、發音、聲帶發育等方面都有莫大禆益。由通利音樂藝術中心主辦的兒童合唱團，由經驗豐富合唱團導師教授小朋友基本聲樂訓練；過程中，不但能培養小朋友對音樂與唱歌的興趣，還能提升小朋友的音樂感和節奏感。

即看更多通利兒童合唱團迪士尼演藝日表演：

通利兒童合唱團還經常被獲邀參加音樂表演，例如迪士尼演藝日表演、慈善表演等，從而增進小朋友演出經驗及信心。現凡經「01空間」報名，更可以優惠價參加課程，**立即進入「01空間」了解更多及報名**

通利兒童合唱團（5-15歲）

01空間優惠：$1,021起

課程套裝包括：通利兒童合唱團課程4堂、$50課程現金券、通利小熊



虛擬旅行STEAM 5天夏令營 學做機械人3D打印

除了唱歌表演之外，想訓練孩子的邏輯思維，培養他們成為「科學達人」？不妨考慮報讀由CRYSTAL STEAM舉辦的STEAM夏令營。以Virtual Travel概念為主題的夏令營，設有基礎及進階班，助不同程度的學生學習電腦編程、3D立體打印及機械人工程。透過老師的指導，學生能夠學習到基礎概念，再自由發揮創意。由即日起至8月26日，家長可為孩子自由選擇其中一周上課，1周5天堂，最後一堂更會被安排營內專題競賽，激發孩子的潛能！現在「01空間」報名，更可以優惠價參加課程，**立即進入「01空間」了解更多及報名**

虛擬旅行 X STEAM暑期營設有基礎及進階班，家長可為孩子自由選擇其中一周上課。（圖片來源：CRYSTAL STEAM）

虛擬旅行 X STEAM暑期營

01空間優惠：$2,520（原價$3,600）



西班牙足球暑期營 2人同行9折再送60分鐘訓練

全港首間西甲足球學校將於8月舉行暑期訓練營，採用西班牙的訓練方式進行足球訓練，更邀請到香港頂尖教練團隊以及來自西班牙的技術教練授課。課程設有3至6歲及7至10歲的級別報讀，二人報名可同時享有9折優惠，再送自選60分鐘西甲式足球訓練，助孩子和好朋友們一起學習踢足球。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

全港首間西甲足球學校將於8月舉行暑期訓練營，採用西班牙的訓練方式進行足球訓練，更邀請到香港頂尖教練團隊以及來自西班牙的技術教練。（圖片來源：西甲足球學校）

西甲足球學校 - 暑期訓練營 2022

01空間優惠價：$3,240/2人（原價每位$1,800）

**再送自選60分鐘西甲式足球訓練

