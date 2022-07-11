DSE│SEN孩子升大學見曙光 首屆學校推薦直接錄取195學生直升大學

對於不少SEN學童來說，學習不同科目的效能可以差天共地，更有可能出現音體科目成績優異，但學術科目卻一落千丈，錯失入大學的門檻。教育局上星期公布首屆學校推薦直接錄取計劃，當中有195名學生經計劃直接獲取錄。有教育SEN學童的言語治療師及註冊老師Ms Wincy直指是SEN學童一大喜訊，「多一個入大學機會，但同時卻存一有個隱憂……」



教育局上星期公布首屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，共收到來自403間中學的766份有效提名，各大學在DSE放榜前，向195名獲錄取學生發出直接錄取通知，成功率約25.5%。最終有186名學生接受錄取，將於9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程。

接受取錄的186名學生，並於9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程。獲錄取學生涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文科學、商科、計算機與工程、教育、環境研究、設計、語文、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等。根據當局數據，以選讀理學的學生佔最多，有44人獲取錄；其次是計算機與工程學科，有34人獲取錄。

獲錄取學生涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文科學、商科、計算機與工程、教育、環境研究、設計、語文、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等。（教育局文件截圖）

SEN學童喜訊

Ms Wincy指，對於部份讀寫障礙的學童來說，即使用盡調適亦未必能在主要以寫作測驗為主要評核準則的制度下突圍而出，「這類學童在一些較少文字需求的學科裡有良好成績，例如化學、物理、電腦等，但在主科中英文就普遍較弱。過往只要主科不合格，其他事情也免談，所以大家很容易將注意力放在孩子比較弱的主科，孩子也會感到巨大壓力。然而今年的新計劃可能為孩子帶來更多新機會，對SEN學生是一個曙光， 由於學校需要在放榜前提交提名名單 ，所以收生準則較大機會取決於學生的Portfolio，而不是DSE成績。」

（資料圖片／梁鵬威攝）

「其實對於成績一向整體良好的學童，可能是減少了科目的選擇，但對於某些SEN學童，例如興趣較為狹窄、只在某些學科裏面深造、因與文學科成績稍遜而未能在過往評核中達到入大學標準的學生，實在是一個盼望。但由於現時每間學校只有兩個名額，期望日後可以增加。」

Ms Wincy提醒大家留意，如果學童在此計劃獲取錄，需要在文憑試成績公佈前決定是否接受該機會。如果沒有被取錄，就如常等待文憑試成績經由大學聯合招生繼續報考大學。首屆直接錄取計劃共收到來自403間中學的766份有效提名，於過去數月，參與計劃的八所大學教育資助委員會資助大學為所有獲推薦的學生安排面試，並於DSE放榜前並向195名獲錄取學生發出直接錄取通知。