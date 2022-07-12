香港樂高探索中心暑假全新玩法 學做旋風忍者必玩5大任務

遍佈全球共27 個國家地區的樂高探索中心，是不少孩子期待到訪的好去處，今個暑假，香港樂高探索中心將推出全新玩法，由即日起至9月30日止，以旋風忍者訓練營為主題，讓一眾樂高迷可以接受特別任務與挑戰；同場推出香港樂高90週年慶典活動，是今個暑假一家大細必玩的最佳活動。

攝影:黃寶瑩



旋風忍者為樂高首個自家系列，自2011年至今一直人氣高企，旋風忍者訓練營以「胡大師」為首，招募各位小朋友參加忍者訓練營，加入胡大師的忍者團隊成為出色的旋風忍者新星，向六位旋風忍者學習得五個關鍵美德，參與以「勇氣、平衡、誠實、慷慨以及好奇心」為主題的5大任務，發揮潛力並一起出發救援樂高旋風忍者世界。

5大必玩旋風忍者訓練營



默林娛樂香港區總經理Eric Mak說：「我們萬分期待各位小朋友可以通過參與充滿互動的旋風忍者訓練營，積極實踐五個關鍵美德。希望小朋友在訓練過程中可以獲得啟發，也能締造美好的回憶。」

各位準旋風忍者將戴上忍者頭帶完成各項訓練並加入胡大師的精英團隊，完成任務可獲得精美證書以及投入趣味十足的AR體驗。

任務1勇氣—拼砌無敵樂高圍牆

於地震模擬測試區，以樂高積木拼砌一座不少於十層高的城牆，若它能抵禦強烈地震超過15秒，並連同指定標籤分享至社交平台，便能通過旋風忍者戰鬥團隊領袖之一的「赤地試煉」。

任務2平衡—平衡天秤的秘訣

於召集處，賓客需要擺放適當的樂高積木令天秤平衡，以完成土元素大師——阿剛的挑戰。

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任務3慷慨—給胡大師一份獨一無二的樂高禮物

要成為旋風忍者，必須得像首位機械忍者——冰忍一樣慷慨好施。來到鐘樓前，拼砌一個獨一無二的樂高忍者報答胡大師的訓練之恩，並連同指定標籤上傳至社交平台，謹記施比受更有福。

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任務4好奇心—召集六位旋風忍者

六位旋風忍者包括阿剛、赤地、赤蘭、勞埃德、冰忍與阿光正匿身於迷你天地的角落，參加者只要把他們全都找出來並用手機拍下他們的匿藏之處，便能通過赤蘭的好奇心考驗。

任務5誠實—承諾成為誠懇的忍者

擁有真誠之心為誠實最重要一環，到召集處簽訂承諾書，向閃電忍者阿光立志成為一名懇切真誠的勇者，他會是個為信守承諾的忍者為驕傲。

旋風忍者不時現身 為忍者打打氣

勇敢及充滿自信的火忍者赤地與能量元素大師勞埃德將分別到訪香港樂高探索中心為各位吶喊助威。各位小粉絲可以趁機會找他合影。

另外，於無綫翡翠台、YouTube 及 Netflix播映第14季動畫：《樂高旋風忍者®：水晶王宮之旅》，讓一眾過足戲癮。

購買限時套票 並與旋風忍者®合影

由即日起至2022年9月30日止，到香港樂高探索中心官方網站購買限時忍者訓練營套票（數量有限，售完即止），即可與小朋友一同投入非一般忍者體驗，套票包括：入場門票2張、VIP數碼照通行證乙張、指定Pick-a-Brick款式2細杯以及忍者頭帶乙條。此外，各位賓客更可以憑VIP數碼照通行證到位於入口處和古堡歷險區的攝影區，與一眾樂高旋風忍者合影，記錄精彩難忘的樂高旋風忍者夏日之旅。

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香港樂高探索中心簡介

面積高達30,000平方呎，由成千上萬塊樂高積木打造而成，當中設有10個展區，讓所有小朋友發揮無限想像力，與家人一同探索拼砌樂趣。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

普通門票: (平日) HKD$240(大小同價)、3歲以下免費

(成人及3-11歲之兒童必須一同進場，不能單獨進場)

營業時間:星期一至五：11:00 - 19:00（最後入場時間：18:00）；

星期六、日及公眾假期：10:00 - 19:00（最後入場時間：18:00）

星期六、日及公眾假期設有3小時上限遊玩時間

*樂園設施之開放時間及安排，按香港樂高探索中心實際決定為準。