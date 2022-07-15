暑假親子好去處2022│愉景灣一日遊 玩盡9大行程食玩買最新全攻略

雖然今年小朋友的暑假縮短只有兩星期，但仍然很期待家長帶他們出去玩，在只能留港的日子，其實也可以玩得像出國一樣，在大嶼山東北部的愉景灣，佔地約650公頃，背山面海，發展規劃完善，由於有不少外國人居住在此，令愉景灣充滿濃濃的異國風情，今次為大家介紹適合一家大細的一日遊食玩買行程，既可玩沙玩水，也可以輕鬆購物享受美食。

攝影:許珞珩



交通方式

愉景灣位於中環及香港國際機場之間，與中環市中心近在咫尺。交通十分便利，有渡輪和巴士往返區外。

1. 渡輪：在中環3號碼頭，乘搭往愉景灣碼頭渡輪。– 需時：單程約25分鐘。– 班次及時間表：約一小時一班。

2. 巴士：A. 由東涌出發：在東涌站巴士總站搭乘DB01R穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站，單程約16分鐘。B. 由欣澳出發：在欣澳港鐵站搭乘DB03R或DB03P穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站 或愉景北商場，單程約30分鐘。C. 由機場出發：搭乘DB02R或DB02R穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站或愉景北商場，單程約55分鐘。

第1站: 冰上夢幻樂園

炎炎夏日，舟車勞頓一輪後，先來個冰爽涼快又近下車下船地點的活動「過冷河」，第一站是「冰上夢幻樂園」，愉景灣溜冰場擁有高水平的冰上設施以及世界級專業教練團隊，既可放一放小朋友的電力，由於位於商場入面，又鄰近露天美食區，非常適合作為旅程的起點。

第2站:米芝蓮星級主廚主理中菜

吃完當然要醫肚，牡丹軒是愉景灣唯一提供精緻粵菜美饌的高級中菜廳。於去年12月開業，餐廳裝潢優雅時尚，由曾任米芝蓮星級食府的主廚主理。不論是點心、明爐燒味或是由精選食材烹調而成的時令美食，均完美融合傳統和創新，而且座位舒適，適合一家大細，喜愛中菜的您不容錯過。

地址：愉景灣愉景廣場1樓153A號舖

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第3站:歐陸風情周日露天市集

吃飽後，可以到中菜廳樓下的愉景廣場閒逛「周日露天市集」，每月的第二個星期日會舉行的市集設過百個本地特色小商戶，售賣來自世界各地的手作藝術品、皮具、服飾、家品、電器、食品和寵物用品等。

地點：大嶼山愉景灣愉景廣場交通方式：(1) 愉景灣巴士總站步行2分鐘；(2) 由愉景灣酒店乘搭T4/ DB01R/ DB02R/ DB03R 巴士，單程9-20分鐘開放時間：11:00 – 18:00

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第4站:免費體驗兒童非洲齊鼓樂

於8月14日的露天市集更設有「兒童非洲齊鼓樂體驗班」 (Kids Drum Jamming)，邀請了著名兒童齊鼓樂導師Kumi Masunaga，由她親自帶領小朋友免費享受齊鼓樂的體驗。

日期：2022年8月14日（星期日）時間：11:00–18:00 （免費兒童非洲齊鼓樂體驗班14:00 – 15:30）地點：愉景廣場

第5站:大白灣沙灘遊樂場

愉景灣的大白灣沙灘，除了游水曬太陽外，更設有沙灘遊樂場，包括空中滑索、攀爬繩網、滑梯、韆鞦、平衡「搖搖樂」等等，全部免費任玩，最適合帶小朋友來放電，吸收維他命D。

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第6站: 心鎖長廊許下願望

由愉景灣商場或碼頭巴士站，乘搭DB03R、DB03P、DB02R、4、4A、9、9A，約5-10分鐘車程，可到達愉景灣酒店，先步行到附近的「心鎖長廊」，與小朋友一起寫下心裡願望，在海天一色的景緻下拍照留念，滿足愛打卡的大小朋友。由於「愛情心鎖」是期間限定換領，換領地點為愉景灣碼頭附近（麥當勞餐廳對出）的「免費交通服務台」，出發前可留意換領日期及時間。

第7站: 海濱白教堂

海濱白教堂是愉景灣的地標之一，是全港首間以及唯一一間純白三角形玻璃教堂，浪漫而典雅，充滿外國的浪漫氣息，獨特的三角建築外形，加上教堂內的落地大玻璃可飽覽海灣景致，大家可以在藍天碧海與純白教堂作背景，拍一張絕美的全家幅，為這次行程留下難忘一刻。

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號交通方式：由愉景灣酒店步行1分鐘

第8站:期間限定姆明主題下午茶

於即日起至10月31日，香港愉景灣酒店特別推出期間限定姆明主題下午茶，主題碟及金色層架盛載著多款精緻的姆明造型茶點，打卡一流。想要更加盡興，也可以入選擇姆明主題房Staycation。

價格:姆明主題下午茶(兩位用) $398 另加10%服務費

地址:香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

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第9站:Epicland歷奇王國

一個足足有14000呎的大型室内遊樂場，樓底足有幾層樓高，就如一間放滿七彩遊樂設施的超趣味體育館，場内設有亞洲最大的室內彩虹滑梯，共有30米長；還有空中吊索漫步，可以體驗在半空中踩鋼線，嘗試空中飛人的滋味。所有玩樂設施都已經做齊安全措施，可以放心。遊樂場日前更作出了翻新，增設了多款遊樂設施，如VR遊戲、充氣彈床、飛索、攀石、迷宮等等。

地址：大嶼山北愉景灣海澄湖畔路96號地下G31號舖交通方式：(1) 於愉景灣巴士總站，乘搭免費穿梭巴士，每正點及30分有車；(2) 於愉景灣巴士總站，乘搭C4/C9巴士，每程港幣$4.4；(3) 於愉景灣酒店步行4分鐘。