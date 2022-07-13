親子餐廳遊樂場│大樹先生的家重新開幕 新增5大玩樂區

佔地約 6000呎的大樹先生之家來自台灣，在2016年正式登陸荔枝角D2 Place二期。於2022年進行全面改裝，耳目一新的設計，唯一室內真沙沙坑配合全新恐龍化石、探險元素，為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。

攝影：鄭子峰



店內過半的面積劃分為遊樂空間，設施豐富。重新規劃過的遊戲區主題，加上大樹先生獨家的設計，讓0-6歲的孩子可以盡情的耍玩，同時兼顧樂趣與安全。另外提供多種免費的活動課程如親子手作班、烘焙班等，由專業的老師帶領孩子們在「動」的學習之餘，也有「靜」的收獲。還有大樹先生的家最受大人和小朋友歡迎的魔術表演，繼續為大家帶來不一樣的親子玩樂新體驗。

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即睇新增5大好玩區域：

大樹樹洞區

在遊戲區特別擺放了一 座木製大樹，大朋友、小朋友可以隨時走進洞洞放空一下。

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化妝區 Make Up

造型動物化妝鏡，照出小朋友可愛的容貌，個個都是可愛小公主小王子。

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大樹超市 Market&Kitchen

在林林總總的食品材料，小廚師們可以發揮創意，在小廚房裡大顯身手，做菜累了，就在咖啡車點杯Latte、吃件cup cake補充一下體力，之後再就去大冒險。

恐龍化石沙池探險區 Sand Pit

在唯一室內真沙沙坑，有一隻6000多萬年之前的恐龍化石，大樹先生的家準備了不同的考古工具，讓小朋友一起去探險。

全新菜單

荔枝角店更率先推出全新餐點，口味更多元、更豐富；健康養生的藜麥飯、日式烏冬、東南亞風味的燉飯 等等… 當然少不了造型可愛精緻的兒童餐，是美味健康與造型兼具。

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大樹先生的家荔枝角店

地址：荔枝角長順街15號D2 Place Two 1樓

營業時間：

12:00-15:00 中午場

15:30-18:00 下午茶場

18:30-21:30 晚場

(每週二清潔日公休)

收費：

7歲或以上小孩及成人低消: 平日 HKD120 假日 HKD150

0-6歲清潔費: 平日HKD99 / 假日HKD139 (清潔費不折抵消費)