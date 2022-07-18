台妻擅將哥斯拉模型送親戚　丈夫暴怒提離婚：只剩模型還算我主宰

不少人都有收藏模型的嗜好，如果另一半不理解亦不尊重，隨時做出令人髮指的舉動！一名台灣妻子擅自將丈夫珍藏的哥斯拉模型送給親戚，怎料丈夫發現後暴怒並奪門而出，更花費台幣十多萬買了大批新模型。妻子見狀亦不肯認錯，更認為他沒必要小題大做，最後丈夫離家出走並提出離婚，嚇得妻子急忙道歉求饒！



事主於社文平台的匿名群組發文求助，指丈夫一直都有收藏模型的嗜好，最近事主的母親與親戚到訪時，有位小朋友很喜歡哥斯拉模型，在母親的鼓勵下，事主擅自送出丈夫珍藏的模型，打算事後再買新的還給丈夫。丈夫出差回來後，發現少了一個模型，妻子才吐出真相：「他出差回來，看到怎麼少一隻，我就跟他說送人了，我會在幫他買一模一樣的給他，他開始整個暴怒不可理喻！一開始說那個很難買，後來又說就是要他自己買的那隻，像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了。」

擅將丈夫珍藏的哥斯拉模型送給親戚。（FB群組／匿名公社）

不願道歉反指丈夫幼稚計較

丈夫暴怒並奪門而出，然後花費了台幣十多萬買了大批新模型，並帶回家與妻子賭氣。妻子沒有為自己的行為道歉，反而氣得跑回娘家並發文求助：「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀。」

後來事主貼出與丈夫的對話內容，對話中她不斷要求丈夫道歉，被斥責擅自亂動他人的物品，她亦不肯認錯，更指責丈夫計較：「那天吵架我媽在旁邊都有聽到，她很不滿意妳這樣子，那都是親戚，你計較成那樣幹嘛。」丈夫指要他道歉「乾脆要他去死」，亦指妻子不願回家便隨她的便，後來不管妻子怎樣聯絡，他亦不肯回覆。

妻子沒有道歉，反而斥責丈夫幼稚。（網上圖片）

直斥妻子佔有慾強兼霸道 攤牌提離婚

妻子見狀便開始害怕，終於承認錯誤並不斷道歉求饒：「我錯了好嗎我錯了我今晚就回家，我媽現在已經去拿模型了，你嚇到我了對不起好嗎，沒有下次了」。後來丈夫向妻子提出離婚，指自己「累了」，並交代財產分配事項。原來丈夫多年來一直忍讓妻子，妻子佔有慾強而且霸道，大小事務都要順她的意，這次事件成了導火線，令他終於「攤牌」抒發一直以來的不滿。

+ 2

網民狠批事主缺乏尊重

事件引起網民關注，大眾一面倒支持丈夫離婚，認為妻子明知丈夫重視那些模型，但為了面子卻擅自送給親戚，根本不尊重丈夫：「拿人家的寶貝珍藏送給人，還叫人不要那麼計較」、「你最心愛的東西被你老公拿去送小孩看你會不會離婚」、「看一看從頭到尾都是妳的問題，正常全世界老公遇到這樣哪個不會離婚，你老公脾氣已經是太好了」。同時也有不少人批評事主不斷公開對話的行為，直指她是為了讓人公審丈夫才發文，沒有反思自己的過錯。

已拿模型回家希望一切落幕

隨後妻子再次發文交代事件狀況：「謝謝大家的批評，模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩，老公還是沒回家…，只想趕快讓老公回家一切落幕」