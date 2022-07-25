5歲男童花一天拼砌高難度鐵路 爸爸 : 孩子專注力太驚人

Twitter瘋傳一張巨型雙子樓結構的鐵路，網民驚嘆說道：「不相信是5歲孩童的傑作」。日本爸爸（Twitter@habachiko）在社交媒體上發放數張兒子拼砌鐵路花絮，鐵路藏於巨型雙子樓結構之中，他更說兒子用了一整天時間拼砌，專注力令人驚訝。

圖片及資料來源：Twitter@habachiko



據報，日本五歲男童看過電視的全能節目後，決定拼砌一條鐵路，整整花了一整天時間才完成這份傑作。日本爸爸更在Twitter分享男童的拼砌花絮，從圖可見，全長120米、高1.6米的巨型雙子樓結構由男童一手組裝，而且鐵路亦開始運作前進。爸爸更說孩子們的專注力真的讓他吃驚，網民亦表示同意，更說不敢相信是五歲孩子的傑作。

圖片及資料來源：Twitter@habachiko

當網民猜想屋主的拼砌組件時，日本爸爸主動貼上屋內的零件櫃以及列車櫃相片，可見零件齊全，而且擺放整齊。網民看過相片後表示：「太神奇了」、「長大後可做建築師了」；亦有網民表示，「屋主和兒子也很愛組裝，親子玩樂真好」、「父母也太好了，不會阻止孩子做想做的事」、「有充足資源讓孩子盡情玩樂」。

小朋友專注力時間隨年齡增長而增加

「專注力」一向都是學校老師與父母們所關注的問題，如何提升注意力以及讓孩子更專心學習呢？小朋友的專注力，是指持續專注的能力；其二，專注力本質就是專心，即是指處於許多刺激之中，需要集中精神去接收到重要或感興趣的訊息。

一般來說，專注力時間隨年齡增長而增加，3至5歲為5分鐘、5至7歲是10分鐘、7至10歲增加至20分鐘，而12歲以上到達30分鐘。

影響專注力的因素

第一、與年齡有關，注意力會隨著年紀、社會化的學習而增長。先確定他在認知、常規學習上都已經足夠後，仍有此問題才確立診斷。若在學齡前就有注意力缺失跡象，例如：活動量比較大，和同年齡兒童比，較容易哭鬧等等，就需特別注意。

第二、注意力與專注的目標物有關，例如比較新奇、有趣、互動性高的課程，往往比較不會有注意力的問題。孩子在看電視、玩電動時，動用到的腦部區域是視覺區，表面上似乎專心的注視螢幕，但是卻無法思考問題，因此不能提高注意力。

第三、陌生情境也容易讓孩子一開始比較不好動 ，而聲光刺激大量的環境讓孩子易興奮。



專注力資料來源：

吳佳駿 職能治療師