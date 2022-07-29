西松屋開倉│日本直送3萬件尺碼由初生至成人服飾 最平$38.5一套

很多家長到日本旅行必掃日本童裝「西松屋」服飾，喜歡其價錢划算質素有保證；本地專營「西松屋」的「萌 B殿堂」於紅磡萬呎倉庫舉行一連8日舉行開倉，全場出合售3萬件商品，包括初生至中童、成人、孕婦服飾，同場設有特價KUMON教具、補充練習、BB 和光堂嬰兒食品、尿片及多款人氣日本餐具用品、玩具，今次記者率先到現場直擊，為大家精選場內必買商品。

攝影:許珞珩



甚平浴衣限購4件



西松屋大開倉由本周六(30日)至8月6日起，一連8日於「萌 B殿堂」於紅磡萬呎倉庫舉行，今次主打有大量夏季內衣、家居服、睡衣及初生和尚袍，大量新貨由日本直送到香港。最多家長想買當然是夏日必備「甚平浴衣」，今次推出的西松屋甚平浴衣開倉價$69/套，每人限購4件。

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均一價區買6送1

其他必掃商品包括西松屋皇牌家居服套裝、包裝底衫、家居服、睡衣、和尚袍、T-Shirt、連身衣、短裙及短褲等，衣物尺寸由 50cm-160cm及孕婦裝，除夏季款同時亦設秋季款式，全場大部分衣物價錢劃一$59/件，買5件衣服起$50/件，買10件衣服起$45/件，買六送一，即平為$38.5/件，店長提示選購件數為7的倍數是最划算抵買。

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同場設優惠日本文具玩具

同場亦有其他嬰幼兒食品、日用品、KUMON 益智玩具、文具、練習冊等等，同樣以開倉超優惠價發售。今次場地更鋪上草皮及放置枱櫈讓小朋友可以即場試玩獨家代理KUMON益智玩具。

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即睇今次開倉限定優惠:

1. 購物滿$500送豐富禮物及$50現金劵， 購物滿$1000送豐富禮物及$100現金劵。

2. Like 3個 Facebook 即送小禮物

「萌 B殿堂」西松屋大開倉詳情:

地址：紅磡崇平街富德中心2樓208室（近海逸豪園）

開放日期：2022年7月30日（六）- 8月6日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm