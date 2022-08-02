親子好去處｜遊動植物公園觀水獺紅鸛　自製任務圖卡寓教於樂

去動植物公園都要去得有意義，難道去到參觀完就算嗎？大家可以引入親子小遊戲來增加趣味。



去之前可以先派「任務卡」給小朋友，叫他們尋找卡中相關的動物。早前動植物公園新增了水獺，之前小朋友在讀字卡讀過，但從未見過真正水獺；美洲紅鸛與ostrich的圖片有幾分相似，兩者都是粉紅色，可以叫小朋友對比一下，看看有甚麼分別，考考他們的觀察能力。接著可以叫小朋友觀察雀巢在哪，除了可以在樹上找到之外，也能在動物籠的頂部找到雀巢。

入秋時小朋友可以搜集地下的落葉。此外，園內早前亦增設了觀鳥台和黑冕鶴。美麗花園裡有很多美麗花朵，而且在園外打卡亦非常漂亮。

場內亦更設免費互動遊戲，小朋友可以透過互動遊戲學習動物知識；小朋友可以欣賞動物標本，除了有龜以及鱷魚的標本外，還有吸睛的美洲虎和珍貴的丹頂鶴標本。

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去年更設萬聖節花園 ，有動物公仔打扮成萬聖節造型陪你影相。 園內更有不少打卡位，屯括噴水池、草地、美人樹、地標噴水池，更有草地供大眾野餐之用，小朋友又可跑跑跳跳放一放電 。美人樹會於限定季節開花，盛放時應該很美，粉紅色看似櫻花。

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竹林裡面竟然有 Mickey Mouse，有點奇怪～另外遊樂場有兒時玩意「氹氹轉」，囡囡很喜歡玩，而且有獅子洞穴，仔仔也非常入戲。

小食亭的三文治售價為$25，我們買了兩份腿蛋治，想不到很足料，而且很好吃。我們天買了魚蛋和燒賣，各$16元一杯。

以前帶學生戶外學習，真的去過很多次。孖寶一兩歲時都去過，當時又背著他們又帶嬰兒車，要行整個山頭很辛苦。今次4歲再來，他識行識走，最重要是夠體力。我們就這樣很開心地玩了一日。媽媽都表示好累，但真的很值得去，可以玩又可以學，還要是免費的。

資料及圖片授權：Little twin stars龍鳳寶寶