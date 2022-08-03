女兒畢業投身殯葬業服務逝者遭母親反對　要求瞞騙父親及親戚

職業無分貴賤，如果子女想投身夢想行業，家長會全力支持還是強加己見？近日有台灣女生分享，畢業後打算投身殯葬業服務亡者，怎料母親得悉後覺得很丟臉，要求女兒不能對外張揚，甚至要騙父親說這份工作只是暫時的，令事主非常苦惱。



近日有台灣女生於討論區「Dcard」發布題為「媽媽好像覺得我的工作很丟臉」的文章，她在文中分享畢業後打算投身殯葬業，面試獲取錄後向母親分享，但卻遭母親反對，甚至要求她找藉口騙過父親說這份工作只是暫時的，也不能向親戚、鄰居提起，令事主傷心受挫，覺得不受尊重：「明明我覺得這是一個很令人敬佩的行業，可到她口中變得很廉價，還一直問我會不會碰到大體。」

（圖片截圖：Dcard）

希望幫助逝者及其家屬

事主從高中開始便嚮往投身殯葬業，親人離世時，她看著遺體化妝師幫逝者化妝，心裡便想著逝者一定希望漂亮地走完最後一程，因此想從事這份職業為亡者及其家人服務。不過當時被家人攔阻，所以沒有堅持自己的目標，最終就讀家人心儀的科系，待畢業後才追求自己的理想：「當初一直被家人反對，是乖乖讀他們想要我讀的科系了，現在要出社會終於能如願踏入殯葬業。」

事主現在擔任殯葬業的文職工作，希望之後能向遺體化妝師的目標進發，她續指現時起薪不算高，但能實現她的理想：「我自己是不太在乎薪水的部分啦，我覺得能活下去就好，我的起薪在殯葬業也不算太高，主要還是想幫助往生者跟家屬。」

網民一面倒支持：職業無分貴賤

網民紛紛留言鼓勵事主，認為職業無分貴賤，更有不少人表示從事殯葬業的人很偉大，籲事主要堅持理想不要放棄：「各行各業都有各自的辛酸，沒有必要戴有色眼鏡去看待一個行業」、「殯葬業是個很偉大的職業」、「這行業真的不是大部分人可以駕馭的耶！是很偉大的工作！」、「可能是老一輩還是有些既定思想，以及較古板且傳統，所以才不太能接受吧」、「你媽應該要為你感到驕傲」。