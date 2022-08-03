巴西頭顱連體嬰分離手術成功! 動員100名醫生 進行7次手術

世界上每6萬名新生嬰兒當中，就有1個連體雙胞胎案例，只有5%的連體嬰是顱骨相連。根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）數據，出生時頭蓋骨相連是極少數的例子，250萬名被產下的嬰兒中，只有一個活下來。最近，一宗好消息出現，堪稱史上最複雜連體嬰分離手術之一，巴西一對3歲、顱骨和腦部相連的連體嬰終於可以面對面相見。



出生於2018年，巴西一對3歲、顱骨和腦部相連的連體嬰，日前在里約熱內盧進行分離手術。手術共動員接近100名醫護人員，合共進行7次手術，最後一場更是歷時27個鐘，成功完成手術（當地時間8月1日）。最終令一對兄弟可以面對面相見，父母亦感開心。

兩兄弟Bernardo和Arthur是顱骨相連雙胞胎病例中年紀最大的

將近4歲的小兄弟Bernardo和Arthur是顱骨相連雙胞胎病例中年紀最大的，他們的父母在2年半前帶兩兄弟前往里約熱內盧求醫。得到慈善基金Gemini Untwined資助，並在倫敦Great Ormond Street醫院遙距協助下，日前於里約熱內盧成功進行分離手術。

手術過於複雜，先借用VR科技模擬手術，瞭解手術的風險和難度

主治醫生Noor ul Owase Jeelani形容這場手術很困難，因為兩嬰相連的結構很複雜。他們事前需利用VR虛擬實境科技，再配合從CT（頭部掃描）及MRI（磁力共振）兩種掃瞄得出的綜合影像，前後花費數個月，預先進行了一場模擬手術，有助瞭解手術的風險和難度。

他們共接受了7次手術，出動了100名醫生！而最後一次手術共27個小時，來自英國和巴西的主刀醫生表示，這次手術只進行了4次各15分鐘的小休，過程非常艱鉅。

手術成功後，從這雙胞胎的家人表情得知，世界美好的事莫過於家人健康！目前，小朋友需面臨6個月的康復期，希望一切順利。

圖片及資料來源：BBC、kuwaittimes.com

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