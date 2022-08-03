英國王室｜夏洛特首次與父母單獨活動觀賽　成熟有禮盡展王室風範

今年的英聯邦運動會經已開幕，日前英國王室夏洛特公主與父母威廉王子及凱特王妃一同出席運動會觀賽，是夏洛特首次於沒有兄弟陪伴的情況下，與父母單獨出席公開活動。



7歲的金公主於8月2日與父母到伯明翰出席英聯邦運動會，觀看游泳及曲棍球賽事，為運動員打氣。夏洛特觀賽時不斷做出鬼馬表情又豎起大拇指，非常精伶可愛，期間也與場內民眾握手聊天，親民近人。 當日運動會吉祥物公牛Perry更在夏洛特面前大展舞技，雖然公主興趣缺缺，但仍保持笑容，展現成熟有禮的一面。

賽後夏洛特亦到訪位於伯明翰的慈善組織「SportsAid House」，與參與援助計畫的年輕運動員會面交談，專注聆聽運動員的分享並參觀館內設施。整個活動期間，夏洛特的表現非常成熟，完美展現王室風範，她年紀輕輕已參與不少王室事務，經常成為大眾焦點，可愛活潑的性格也為她累積了不少粉絲！

夏洛特早前亦於2022 年歐洲女足決賽前，與父親威廉王子拍攝片段為英格蘭球隊Lionesses打氣，夏洛特用甜美聲線為球隊送上祝福：「祝你們好運，希望你們獲勝！」最終球隊亦擊敗曾贏得八屆冠軍的德國隊，贏得球隊首個女子足球大賽冠軍。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓