香港荷花BB展2022｜ 掃貨攻略、免費禮品、超值孕婦嬰兒用品優惠

一年一度的荷花BB展又來了！第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽由 2022年 8 月 4 日起，一連 4 日於灣仔會展舉行，現場有大量嬰幼兒用品及食品、媽媽產前後用品等等，各攤位更有一系列免費贈品及最抵價購物優惠。即睇內文了解各攤位的優惠及贈品詳情！



遊走博覽前，除了先閱讀博覽地圖，其實要考慮是否先購買博覽優惠券。因為部份攤位所送贈的贈品或購買優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取優惠。

博覽優惠券

博覽優惠券每本售價 HK$20 元，每位成人只限購買一本。

每本博覽優惠券有逾 200 頁由不同攤位提供的優惠及限量禮品換領券。大家可以從官方網站或 KKday 網站購買門票，博覽優惠券則可於入場時憑券兌換。

荷花BB展博覽地圖

博覽地圖已經上載到官方網站，可以按此瀏覽。

哪些攤位需要憑券領取贈品？哪些攤位有免費贈品？



HUGGIES 寶寶產品：（攤位 S13 - S15）



到會場掃QR Code預先登記資料，出示SMS QR code及博覽優惠券，就可以免費換領​會員限定BB展禮物（二選一）。

​1. ​初生寶寶組合：Natural紙尿片2片試用裝（初生1碼 / 細碼）、Natural Care天然加厚綿柔乾巾20片裝、Natural Care天然加厚嬰兒濕紙巾10片試用裝、KOTEX Herbal Soft草本抑菌安心熟睡褲1片試用裝、倍樂成人舒爽墊2片試用裝 ​

2. 好動寶寶組合：Natural學習褲2片試用裝（中 / 大 / 加大碼）、純水嬰兒濕紙巾10片試用裝、ANDREX女性濕廁紙20片裝及倍樂成人舒爽墊2片試用裝​

HUGGIES 寶寶產品：（攤位 S13 - S15）

雀巢 寶寶爬行隧道（攤位 A05）



網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員並完成《敏感風險測試》評估，帶同博覽優惠券並到攤位即可帶走雀巢「寶寶爬行隧道」、育兒好物禮包 （包括雀巢®NESTLÉ® MOM & me簡約購物袋、兒童浴帽及神秘禮品）各乙份*。

百佳 威露士禮品包：（攤位 D01- D02 & D25 - D26）

易賞錢會員憑券購買任何嬰兒產品滿$200或$500百佳電子禮券，即送威露士禮品包！

憑券（$10現金券）到攤位購物滿$100使用。

惠康 紙尿片：（攤位 L06 - L07）



憑券到攤位可獲贈 Jolly Tots 紙尿片 試用裝5片 (總值$10)。

Nepia Genki & Whito 尿片：（攤位J07 - J08）

憑博覽購物優惠券，讚好及追蹤nepia HK Facebook及IG專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia

Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

Nepia Genki & Whito 尿片：（攤位J07 - J08）

AJSHOYA：（攤位 R20 - R21）

憑券免費換乙盒麵（純小麥、有機、無鹽），不過條款是需要購買任何產品才能用上這優惠券以作換領。

Oxford Path牛津幼兒英語：寶寶悅讀禮品包（攤位：K01）

準父母或0至2歲孩子的父母登記成為Oxford Path會員，而且過去6月個月內未曾索取過Oxford Path任何禮品，即可獲寶寶悅讀禮品包一份，內含幼兒英文圖書、教材等。

DR-MAX：幼兒學習套裝（攤位：P12-P15）

現在登記成為DR-MAX會員並完成教材體驗坊，即送迎新幼兒學習套裝一盒，數量有限，送完即止。

Holle：有機牛羊奶+嬰兒糊仔試用裝（攤位：G11）

登記加入「Holle媽媽會」，即送有機牛羊奶及嬰兒糊仔試用裝，數量有限，送完即止。

VACC MEDICAL：嬰兒口水巾+$500現金券（攤位：ZA05）

登記加入「VC媽媽會」，即送VacC x BBnet嬰兒口水巾及SANITAS Health Care Centre 紮肚 / 脫疣 / 去斑療程$500現金券，即時免費諮詢嬰兒疫苗，更可額外獲得維特健靈素滴雞精 （蟲草）2個，數量有限，送完即止。

Bambo Nature 尿片、嬰兒潤膚乳液：（攤位J05 - J06）

憑券可獲贈尿片試用裝 2片、有機嬰兒潤膚乳液30ml 乙枝。

參展商折扣及優惠

不同的參展商都有提供各式優惠，主辦方已經將相關資料詳列於官方網站。

1. 博覽「入場獎賞」，憑門票即可換領！（攤位：S14）

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到S14攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml +溫和潔膚及洗髮露50ml套裝或Dettol滴露無添加純植萃大馬士革玫瑰香親膚沐浴露或Bioderma深層卸妝潔膚水100ml或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

2. 博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！（攤位：S17）

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本（其中一張須為荷花攤位A01/A14/S15攤位），即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：egg®嬰兒推車、Mini-Vespa意大利偉士小綿羊 GTS款、DORORO 數學地墊、HIZERO 仿生四合一潔地機等，先到先得，送完即止。

換領時間：下午2時半至晚上7時

消費總值 限量獎品價值

$1,000 – $5,000 HK$100起

$5,001 – $15,000 HK$200起

$15,001 - $30,000 HK$500起

$30,001以上 每日限量特別大獎

3. 「雅培媽媽會」型格實用牛仔布熊仔手推車掛袋（攤位：A04）

BB展即場登記雅培媽媽會，即換領雅培熊仔手推車掛袋，可掛在BB車上或單獨使用，內設多個間隔，收納更方便。袋後設有網袋，方便媽咪尋找BB物品。掛袋款式時尚，特別用上牛仔布料，容易配襯，任何時候都適合使用。

「雅培媽媽會」型格實用牛仔布熊仔手推車掛袋（攤位：A04）

4. 荷蘭美素佳兒®️媽咪會新會員 高質牛牛禮品及迪士尼感統玩具（攤位：A07）

於8月4日或之前，預先登記成為新會員，即有機會獲贈高達$10,300的「BB展限定禮遇」入會禮遇及額外送CLARINS體驗裝1份，包括：

a. 迎新牛牛精品 （三選一：趣致牛牛咕𠱸被、米芝寶牛牛餐碟套裝或多功能牛牛BB車掛袋）

b. FRISO® Mum 3天體驗裝乙份（只限孕媽媽）

c. Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（每月1,000個）

d. 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份（每月1,000名）

e. 「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份 及「迪士尼美語世界」體驗版（每月1,000份）

5. HiPP 喜寶有機禮物包 為食BB最啱（攤位：A12）(攝：Raiku)

於7月22至28日期間完成網上預先登記，即可於攤位換領限量有機禮物包：

包括HiPP 精美環保袋一個、有機米糊純米獨立包裝一包、有機米糊南瓜多穀物獨立包裝一包及HiPP 現金優惠券。

提前登記有額外米糊或指定產品一件。

6. 「美贊臣會」入會迎新禮品 - 豐富禮品口水肩、奶粉、護膚套裝（攤位：A02）

會員獨享迎新禮遇，只需簡單步驟，即可獲得豐富禮品，包括：

- 美贊臣矽膠口水肩（1件）

- Enfamama A+ NeuroPro 智睿系列50克裝（1件）

- 環保袋（1個）

- 滴露敏感呵護殺菌濕紙巾10 片裝（1件）

- 舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝

7. 荷花網會員 – 換領3重禮品 Elevit DHA、Huggies尿片（攤位：S11-13）

憑博覽購物優惠券頁及Like &Follow荷花親子網Facebook 及IG，即可獲贈豐富禮品，禮品包括：兒童牛初乳、

消毒用品、沐浴露、兒童防曬液等。每日禮品隨機發送，數量有限，送完即止。

而憑Elevit優惠券更可換領DHA體驗裝。

另外只需簡單掃瞄QR CODE及填寫登記資料，即獲Huggies Natural系列紙尿片 / 學習褲試用裝！

8. Biolane 布袋 及 有機沐浴洗髮啫喱（攤位：K05-07）

Like and Share Biolane HK Facebook及IG，即送Biolane 精美布袋 及 Biolane Expert 有機沐浴洗髮啫喱。

Biolane 布袋 及 有機沐浴洗髮啫喱（攤位：K05-07）

9. 良月炒米茶（攤位： B06-07）

即場入會及like Facebook或Instagram，即送益肺通乳健脾六寶有機炒米茶包，為生產做好準備。

10. Hungry Tiger （攤位：D24）

憑購物優惠券，Like & Share Hungry Tiger Facebook即送兒童肉鬆10g x 1包，即場加$10換購有機紫菜2g x 3包及$40試食有機茉莉米1KG。

Hungry Tiger （攤位：D24）

11. HABA（攤位：F15-16）

憑購物優惠券及登記後，即可免費領取HABA北海道無添加獨家萃取—99.9%高純鯊烯油4ml。

12. Skater送幼兒立體口罩 （攤位： J04）

登記成為會員即送迎新禮品：幼兒立體口罩 5枚入（適合2-3歲）

13. Suu Balm 送速效舒敏保濕乳&沐浴露 (嬰幼兒配方)（攤位：S24）

憑購物優惠券，讚好Suu Balm Facebook或Follow IG即可換領速效舒敏保濕乳&沐浴露 （嬰幼兒配方）。

14. 紫金堂送茫生茶（攤位：ZA19）

預先成功登記「紫金媽媽會」會員，可獲得即飲養生代茶一包（價值 $36）、「月子水」贈券一張（價值$105），以及網上購物優惠碼。

登記網址

http://zjt.hk/eugene

15. Pinkfong 6折嬰幼兒產品（攤位：P20-P21）

Baby Shark嬰幼兒產品6折起。

16. Pmals 65折嬰兒產品（攤位：ZA17）

憑優惠券購買指定款式嬰兒車可作$1,000使用；憑券可以65折會場優惠購買嬰兒安全爬行地氈。

17. Babybjörn 嬰兒產品低至$10：（攤位：K20-22）

憑優惠券可以$10購買嬰兒匙羹，及以$30購買幼兒防滑杯。

18. Kiwigarden 優惠套裝（攤位：R08-R09）

嬰兒乳酪$99/6包；各款肉蓉買2送1；可以優惠價購買指定套裝，優惠低至半價，買滿$180送口水肩一個，買滿$280送訓練防滑碗套裝一個。

19. b&h 46折購物優惠（攤位：H10-11）

可以46折$999購買8合1奶瓶消毒及烘乾機入門套裝，憑優惠券買滿指定金額更贈送不同禮品，包括奶瓶蔬果清潔液、沐浴及浴室溫度計、Nigcom Adv七色夜燈。

20. Haenim喜臨：$1 即棄母乳儲存袋（攤位：D06-07）

可以$1超值優惠購買喜臨感溫即棄母乳儲存袋 （30個），每日限量30盒，原價$75。

21. Primeval（攤位：E01-05&E17-18）

可參與「Primeval神隊友挑戰賽」，以最快時間完成指定任務，即有機會贏取價值 $13,900的Benz嬰兒⾞。Primeval更會不定期免費派發有機認證嬰兒襪⼀對（價值$49）。

22. Savewo救世 幼兒口罩（攤位：A11a）

救世全場正價貨品 9 折，包括救世立體啤3DBEAR、立體喵3DMEOW及3DMASK for Kids，特選貨品更有8折優惠。買滿救世產品$200，即送小禮物。

23. 迪士尼美語世界：（攤位：A03）

現場完成約40分鐘的快樂學習體驗，即送幼兒發聲書，孕媽媽更加送小熊維尼背包。

24. 荷花親子：（攤位A01, A14）

荷花親子攤位售賣不少嬰幼兒產品，有幼兒食品、玩具、水樽及沐浴用品等，攤位更推出會場限定優惠，有買一送一及超低折扣，可以購買心儀產品。

+ 9

25. Seeds：（攤位：Y04）

全場幼兒玩具圖書低至2折，包括Peppa Pig圖書套裝，只需$199就有50本圖書。

Seeds（攤位：Y03）(攝：Raiku)

（攝：阿言、Raiku）

博覽資料:

地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall 1 展覽廳

日期： 2022年8月4日至7日

時間： 8月4日- 6日 (10:00am – 8:00pm)

8月7日(10:00am – 7:00pm)

門票： 成人 $30 / 小童 $20

荷花親子網電子門票：

https://eticket.eugenegroup.com.hk

KKDAY：

https://www.kkday.com/zh-hk/product/126665

現場售票

展覽網址：

http://www.babyexpo.com.hk/