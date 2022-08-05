6歲男童患淋巴性白血病夢想成為救護員 基金會助圓夢體驗急救工作

許多患重病的兒童要經常覆診並入院治療，在疾病的影響下，他們未能盡情探索世界，更莫論實現夢想。近日Make-A-Wish願望成真基金與消防處合作，助6歲病童Oscar圓夢，讓他體驗成為小小救護員。



Oscar於2歲時確診淋巴性白血病，需要留院接受治療。他經常出入醫院，接受醫護人員的照料，期間更親眼見證救護員救死扶傷，加上被近期觀看一套關於醫療主題的劇集影響，潛移默化之下感到救護員使命偉大，萌生成為救護員的念頭，希望長大後可以成為照顧有需要的角色。

Oscar母親向願望成真基金遞交申請，希望可以為兒子圓救護夢。最後願望團隊與消防處合作，為Oscar安排並度身設計願望日，讓Oscar學習救護知識，體驗救護工作。

（圖片來源：Make-A-Wish願望成真基金）

當日Oscar先到將軍澳消防及救護教育中心暨博物館，參觀場地、消防車輛、制服等設備，學習救護小知識，也向救護員學習敬禮動作。願望團隊亦在救護車內放置「任何仁」公仔，讓他體驗如何拯救傷者。當日他更觀看了結業會操綵排，能代入畢業生的心境。

其後Oscar到牛頭角救護站正式展開救護員工作，先換上小小救護員制服，制服上也繡有他的名字。他很快便代入角色，不論集隊、點名、檢查裝備都配合指示亦表現良好。除了參觀真正的救護車，登上司機位體驗出車情況，他更嘗試駕駛迷你救護車輛，代入救護員的工作情境。

由於Oscar曾提及希望嘗試用抬床拯救傷者，因此救護員特意安排模擬演練，實現他的願望，讓Oscar真實體驗救護車出勤，以及到現場拯救傷者的工作。最後他也成功完成任務，將「傷者」送往治理，留下難忘回憶。

Oscar實現願望後，向一眾救護員哥哥敬禮道謝，更約定長大後以救護員的身份相見。相信這次的體驗更加堅定了Oscar成為救護員的目標。