兒子成績差母親請大師化解　花費$3888買「靈寶」懷疑詐騙報警

孩子成績不理想，家長會用不同方式輔助小朋友並督促他們學習。不過近日內地有位媽媽因兒子成績下滑，決定向「大師」求助，花費人民幣$3,888元購入「靈寶」幫忙化解，後來大師更推薦她購買其他價值高昂的靈寶，這位母親遂懷疑受騙並報警求助。



兒子成績下滑母親遂向大師求助

居住江蘇的陳女士的兒子就讀重點學校，本來成績優良，一直名列前矛穩居班級頭五名，但升中二後兒子開始變得反叛，成績也大幅下滑，眼見兒子的狀態越來越差，陳女士非常擔心焦慮，於是上網搜尋提升成績的方法並找到以「葉蘭慧者」自居的「大師」。大師評價良好，不少人都留言大讚「很靈」，稱在他的點化下孩子成績有所提升。

花費$3,888購入「靈寶」

陳女士見狀便向大師求助，大師稱現時人在河南的白馬寺，收到陳女士兒子的時辰八字後，大師掐指一算表示她的兒子「刑克命理」，建議她請「靈寶」來為兒子化解。最後陳女士花費$3,888向大師購入聲稱在白馬寺開過光的玉石製文昌塔靈寶。

陳女士收到貨後將靈寶放在兒子的書桌上，一個月後兒子的成績竟真的有所提升，不過陳女士一直都半信半疑，也認為可能只是心理作用，但仍想著孩子成績再進步後就到訪白馬寺還願。

陳女士將靈寶放在兒子的書桌上。（圖片截取自CCTV綜合頻道）

推薦新靈寶稱可分期付款 母親懷疑被騙

後來大師竟主動聯繫她，向她推薦另一款價值$18,888的玉如意靈寶，陳女士謊稱經濟拮据打算推辭，怎料大師竟說可以分期付款，令她起了疑心並質疑對方，大師勃然大怒斥責她不夠誠心並封鎖她。陳女士懷疑他是名騙子，認為自己被人詐騙遂報警求助。