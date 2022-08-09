奶奶不顧新抱反對偷餵冬甩薯片令半歲嬰患腸胃炎　丈夫竟維護母親

婆媳糾紛往往於孩子出世後浮現，不少長輩疼愛寶寶，時常會買零食哄他們開心，但也因此令注重健康的父母有所不滿。近日有位台灣母親分享與奶奶的糾紛，奶奶常餵4個月大的嬰兒吃各種加工食品，即使新抱反對仍會私下偷餵，導致孫兒於半歲大時患上腸胃炎，但她仍不願改過，終令事主忍無可忍。



台灣女網民在社交平台群組「毒姑九賤婆媳討論區」分享惱人經歷，她指早在小孩四個月大開始加固，常吵著要吃大人的食物，奶奶不論吃甚麼都會分他一口，例如冬甩、便當、忌廉、薯片、薯條等，即使新抱反對仍私下偷偷餵食，更理直氣壯地反駁以前都是這樣帶大孩子的「吃一點哪有關係」。

孩子半歲大時終於患上腸胃炎，但奶奶卻否認是自己的責任，事主為免爭執也沒有追究。直到最近孩子剛滿一歲，奶奶又餵食油膩的湯麵，終令事主忍無可忍出聲制止，但反被奶奶怪責：「你就是甚麼都不給他吃，所以他才不會吞，吃一點味精不會怎樣，你現在不給他吃，以後腸胃會出問題，像隔壁的小孩就已經吃的跟甚麼一樣了。」

事主為了孩子的健康，也只好堅持自己的看法，不讓他吃加工食品：「我都有餵他吃像是餅乾、水果、飯菜，他都吃的好好的沒有問題啊，為甚麼不能給他吃健康一點的東西，很多東西是可以取代的啊，我就不想讓他吃太多加工食品、味精、色素、防腐劑，不可以嗎？」

這時大姑亦幫腔為奶奶抱不平：「你這種想法不對，你會害到他，而且媽媽只是說吃一點點而已，不會怎樣，你這樣甚麼都不給他吃，以後接觸腸胃就會受不了」。面對連番責難，事後事主也跟丈夫討論，怎料丈夫也站在母親那方：「媽媽也是為小孩好而已」，令事主不禁懷疑自己是否做錯了。

連丈夫也站在奶奶那方，令事主懷疑應否堅持自己的做法。（《BB來了》劇照）

大部分網民都支持事主的做法，認為她應堅持為孩子把關：「媽媽是孩子的守護神，堅持做對的事就對了」、「自己的小孩要顧好，別到時出事了又怪到妳頭上」、「自己的孩子自己守護」，也有人批評丈夫不捍衛妻子，反倒維護母親的不合理做法：「你老公在幹嘛？」、「老公不站妳這邊很糟糕」。

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