親子好去處｜新蒲崗東啟德「彩虹樂園」4大區域罕見遊樂設施

新蒲崗四美街有個新落成的東啟德公園，入面有兒童遊樂場「彩虹樂園」非常特別，所以就趁小朋友在附近參加表演活動後，帶他們過來遊玩。



「彩虹樂園」非常特別，沒有傳統一座座組合式的遊樂設施，而是以遊樂體驗作整體規劃，場地更分為四個區域：森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地。

森林歷奇

1. 山丘：滑梯與隧道（適合2歲以上），攀上滑下，好玩之餘又可以培養小朋友的膽色和信心。

2. 旋轉吊椅（適合5至15歲），罕見少有而且刺激好玩，又可以訓練平衡感。

3. 圓形／方形及大型彈床（適合3歲以上），小朋友最愛的彈床，這裡更有3款之多，可以鍛鍊小朋友的四肢以及肌肉協調力。

叢林探索

1. 攀爬小刺蝟（適合2至8歲），超可愛的小刺蝟，讓小朋友攀爬有助建立空間感。

2. 攀爬小山丘與隧道（適合2歲以上），山丘裝置可玩攀爬、瀡滑梯和穿越隧道，有助訓練四肢靈活度。

3. 繩網攀爬架（適合3歲以上），有助鍛鍊小朋友四肢、肌肉力量和協調能力。

4. 彈簧平衡木（適合5歲以上），小朋友也讚好玩，因為非常講求平衡和靈敏度。

5. 攀爬及平衡步道（適合4至12歲），富有挑戰性，可培養小朋友克服困難和訓練毅力。

+ 1

旋轉綠地

1. 友誼氹氹轉（適合4至12歲），有媽媽細個玩氹氹轉的感覺，小朋友不自不覺會追求更快的速度，好玩刺激！

2. 人力滾輪（適合6歲以上），罕見少有的人力滾輪，小朋友化身成小倉鼠，不斷前行來推動滾輪轉動，考驗平衡力。

3. 旋轉椅子（適合1歲以上），享受旋轉椅子帶來的速度感和樂趣。

4. 幻變轉盤（適合0歲以上），幻變轉盤的圖案隨時令到小朋友頭暈。

5. 雨聲機（適合0歲以上），弟弟超喜歡呢項設施，因為推動雨聲機可聽到淅瀝的雨聲。

健體園地

有跨腿訓練及卧式單車等設施。

雖然公園不算很大，但可滿足不同年齡人士的需要。最出乎意料的是遊樂設施0歲也可以玩，真的少有。另外這個公園是由智樂從小朋友口中收集不同意見，以好玩遊樂場的五大原則（包括：挑戰性、多嘢玩、啱玩、可以一齊玩、方便玩。）歸納得出以遊樂體驗作整體規劃。而且值得一讚的是，其中一個出入口增設了洗手裝置，而且每個區域均設有兒童友善的指示牌，圖文並茂清楚說明每個設施的適合年齡和玩法重點。

東啟德公園「彩虹樂園」

地址：新蒲崗四美街（鄰近采頤花園）

可由港鐵鑽石山站B出口步行約8分鐘或乘搭多條巴士及小巴路線到達。



資料及圖片授權：Alfred 成長日記