誠品書店 太古城中心 帶你暢遊兒童繪本《100層樓的家》實體世界

在100層樓的家，作者將10層樓畫成一個跨頁，每張跨頁住著一種生物，讓小朋友慢慢了解各種生物的特性和習慣。小朋友還可以由下往上的翻頁方式慢慢爬上第100層樓，一邊練習數數，一邊掌握十進位的概念。每層樓的小細節都為讀者帶來驚喜，令大人與小朋友一起享受閱讀圖書的樂趣，培養及享受親子共讀的好習慣！

高踞香港誠品書店暢銷榜、熱賣人氣日本兒童系列繪本《100層樓的家》，今個暑假跳出書本，於即日起至2022年9月12日期間限定以實體形式登陸太古城中心二樓中庭及中橋，太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻「100層樓的體驗樂園」，將書中天馬行空的冒險之旅呈現到大家眼前，讓大家變成書中的主角暢遊四大主題場景，與孩子一起走進充滿童趣的世界!同場除了過千項精選繪本、玩教具及食品，還會史無前例舉行多達38場精彩說故事工作坊。

太古城中心 x 誠品書店 x 誠品生活太古店期待與各位大人、小朋友親身體驗書中的世界，遊走於海陸空之間，享受歡樂閱讀時光！

四大主題場景 玩盡海陸空

《100層樓的家》以直式跨頁展示居住在海陸空的生物以及與主人翁相遇的故事，帶孩子從第一層樓開始，代入角色體驗冒險之旅，學習數數字之餘同時了解各種生物的習性！

今次誠品書店以「天空、海洋、陸地、森林」作為主場景，讓小朋友穿過充滿童趣的彩虹隧道，走進書中的世界，親身探索和發掘當中有趣之處！

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《100層樓的體驗樂園》展覽

展出日期： 2022年8月9日至9月12日

展覽及營業時間：星期一至日 10:30 – 21:30

展覽地點：太古城中心二樓中庭及中橋

入場費用：免費