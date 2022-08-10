台父照顧無腦症植物人愛女11年　傾家蕩產獨力撐起生計從未言棄

父母的最大心願就是看著孩子健康成長。台灣彰化彭爸爸11年來一直獨力照顧患無腦症的女兒，為了撐起全家四口生計，不惜傾家蕩產賣樓借貸，甚至搬到鐵皮屋居住，即使面對種種困苦他仍從未言棄。



彭爸爸的二女兒患先天性空腦症，又稱無腦症，她沒有行動能力，無法講話，一直都是植物人狀態，必須靠鼻胃管餵食：「記得當時，滿懷期待成為新手爸爸，但醫生說出『先天性空腦症』時，我的眼前一片空白……」。由於妻子身體狀況差，彭爸爸須獨力撐起一家四口的生計，更要扛下愛女龐大的醫療費用。彭爸爸因忙於照顧家人只能做散工，在沉重的經濟壓力下，他只能向親戚借貸並賣樓籌錢，後來更搬到鐵皮屋居住。

彭爸爸無悔照顧無腦症女兒11年。（FB@創世基金會彰化分會）

台灣非政府組織「創世基金會」秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的精神，扶助不少有需要家庭，組織於2017年開始為彭爸爸一家提供到宅服務，護理師會到訪指導照護技巧及原床泡澡，並陪伴他們一家走出陰霾。護理師表示彭爸爸甚少展露負面情緒，經常與女兒說話、為她綁頭髮，也會抱著她在陽光下散步賞花，給予愛女無盡的愛。他們一家關係緊密，非常親近。

彭爸爸一家為低收入戶家庭，二女兒每月能領8千多台幣殘障補助，大女兒則有兒少津貼2千多台幣。雖然生活艱難拮据，但彭爸爸卻表示從未想過放棄：「她是我會哭、會笑、會撒嬌的心肝寶貝！」。雖然無法聽到愛女喊「爸爸！」，但對他來說全家平安已是最好的禮物。

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