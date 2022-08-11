親子好去處｜K11Musea免費工作坊設計虛擬化身入元宇宙暢遊海鮮舫

UFO School夥拍The Sandbox於即日至8月14日期間於K11 Musea舉行「Web 3.0及元宇宙夏日嘉年華」。期間市民可以免費玩「元宇宙東方好萊塢藝術展覽」及「元宇宙電影海報主題展覽」，更可以參加「免費藝術親子工作坊」親自設計虛擬化身，在元宇宙參觀珍寶海鮮舫。



UFO School與The Sandbox推廣為期10星期的The Sandbox Alpha Season 3，共提供90款以上的新數碼遊戲體驗。藉著8月舉辦的「Web 3.0及元宇宙夏日嘉年華」，透過不同的互動活動及元宇宙展覽，進一步推廣Web3.0和元宇宙給公眾認識，一同探索元宇宙新發展。

「Web 3.0 及 元宇宙夏日嘉年華」

元宇宙藝術展覽：全球首個「元宇宙珍寶海鮮舫」主題區

是次活動，UFO School夥拍東方盛世將元宇宙藝術展覽區轉化成實體數碼藝術作品展覽。充滿回憶的珍寶海鮮舫在「元宇宙珍寶海鮮舫」主題區重回香港，觀眾可以從數碼藝術品中回味海鮮舫的繁華景象，提升親子創作和學習的空間。除此之外，大會更同場舉辦首個「元宇宙電影海報」主題展覽，展出多幅經典電影海報收藏，包括李小龍的《猛龍過江》、王家衛的《花樣年華》，《星戰》、《鐵達尼號》、《哈利波特》等。

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元宇宙藝術親子工作坊

家長可帶同小朋友一起參加45 分鐘的「元宇宙藝術親子工作坊」，於元宇宙中設計虛擬化身（Avatar），進入UFO School元宇宙Gallery之全球首個「元宇宙珍寶海鮮舫主題展覽」，亦可參觀其他藝術品。之後更可以即場合照留念。而在工作坊中完成的數碼藝術品，更可即時獲取「Reboot Hong Kong NFT 創作比賽」参賽資格，獎金獎品總值高達$300,000，得獎作品將展示在UFO School的元宇宙藝術畫廊，並與The Sandbox合作將此模式展示在The Sandbox的平台上。

Reboot Hong Kong NFT 創作比賽



日期 ：2022年8月8日（星期一）至8月12日（星期五）5-7p.m.；2022年8月13日（星期六）至8月14日（星期日）12-7p.m.

費用：免費

報名方法：WhatsApp預約（5228 8134）或親臨現場預約，名額有限，先到先得。Reboot Hong Kong NFT 創作比賽詳情

「Web 3.0及元宇宙夏日嘉年華」



日期：即日起至8月14日（星期日）

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea5樓508，The Sandbox Alpha 3 Atelier

時間：中午12點至晚上8點

查詢：5228 8134，http://www.ufo.school/