東華三院黎鄧潤球幼稚園 從自由遊戲探索新知識

東華三院黎鄧潤球幼稚園致力培育學生的均衡發展，期望透過校園生活，培育他們成為「SMART Kids」，以Sharing（分享）、Motivated（激勵）、Affectionate（關懷）、Respectful（尊重）及Thankful（感恩）的學習模式，讓學生在富於啟發及充滿愛的環境中主動和愉快地學習。學校亦因應學生的個性及成長需要，透過推行繪本及主題綜合教學，提供多元化的學習環境及適切課程，讓學生從趣味中學習。同時，學校重視學生的品德發展，以不同的關愛活動，培養學生以禮待人、關懷他人、尊重長輩，以及關心自己的社區。



推行「自由遊戲」 啟發創意思維

學校重視發展學生的自主學習及創意思維，近年致力推行「自由遊戲」學習模式。配合不同的環境設置，讓學生自由選用及配搭低結構物料，設計不同的遊戲作品。學生從有趣的自由遊戲中探索及學習，提出問題及發掘新知識，有助他們自立及建立自信、提升語言能力，並促進身心、社交及情緒健康等發展。而且，學生透過和周邊環境互動，在構想遊戲的過程中發揮創意和想像力。教師從中鼓勵學生自由選擇和主導，讓學生愉快地累積學習經驗。

除了在環境設計上鼓勵學生進行「自由遊戲」，教師更會在課程中講解繪本故事，鼓勵學生自由創作和設計遊戲活動。以「毛毛的爆炸頭」理髮及紮染衣服活動為例，學生了解到顏色滲入布料纖維後引起顏色混合變化，引發他們的探索精神，鼓勵他們拿取不同物料進行測試並探索物料特質，大大提升了他們的學習興趣和求知慾。此外，學生與家長共同合作設計紮染衣服，令衣服變得更有特色，學生其後穿著自己的作品進行時裝匯演，提升他們面向觀眾的信心。

而在另一個名為「第一百個客人」的「自由遊戲」中，學生合作設計出一所餐廳的經營方式、餐單、食物、外賣車設備，甚至利用紙箱和紙袋創作及設計出外賣專線，過程中學會與不同友伴協商，勇於表達自己的設計，表現自信。這些「自由遊戲」不但全面提升了學生在「體能與健康」、「語文」、「幼兒數學」、「大自然與生活」、「個人與群體」及「藝術與創意」6大學習範疇的發展，更能深化自己從繪本中學習的知識。

優秀教學團隊 啟發學生潛能

學校的教學團隊有9名學位教師、3名外籍英語教師及1名普通話教師。學校致力提高教師的團隊精神，藉著共同備課，設計適合學生能力的活動，提升學生潛能。透過各項師資培訓，教師更能發揮所長，培養靈敏的教育觸覺，提升教育專業質素。教師更能以各種教學法設計教學內容，啟迪學生思維，開拓其藝術創作潛能，同時帶領學生走出課堂，從社區環境及周遭事物認識世界。

家校緊密聯繫 促進親子關係

學校透過多種渠道加強家校溝通，例如温馨電話及訊息、親子旅行、親子攤位遊戲日、親子節日慶祝活動、個別面談、校訊等，發揮家校合作效能。此外，學校更為家長提供不同類型的興趣工作坊及家長講座，讓家長了解自己的價值觀及提升自我關顧的意識，以及關注子女不同方面的發展需要、學習管理孩子的行為、運用正向的讚賞等，藉以幫助學生建立良好行為及促進親子關係。另外，學校亦設有「家長義工協作小組」，定期舉行會議、親子活動及家長聯誼活動，義工家長亦會以輪流當值方式到校協助處理簡單的校務工作，例如借還圖書、預備美勞物料、當「故事爸媽」為學生講故事等，融入校園，成為學校的一分子。

幼稚園檔案

校長 蔡麗娥

校監 馬清揚

學校地址 九龍黃大仙天馬苑商場低層

班級編制 上午/全日 幼兒班、低班、高班

學費(全年) $14,000

兌現學劵資格 有

師生比例 1:11

學校聯絡方法

電話：2327 4738

傳真：2322 9801

電郵：twkgltyk@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡 2歲8個月至6歳

報名日期 即時至額滿止

報名方法 可親臨學校、郵寄索取 或 於學校網頁、facebook下載

面試方式 小組及個別面見