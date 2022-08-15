親子好去處｜中環夏日派對嘉年華 玩巨型吹氣滑梯+攤位贏毛公仔

暑假開始了！今個夏天，中環海濱全新好去處「夏日派對」已經正式開幕！由即日起，場內會化身成復古風主題區，除了有小朋友機動遊戲、運動遊戲，更有80年代復古影相打卡位等多個精彩活動，最適合假期與家人朋友齊齊去玩！現在經「01空間」買電子門票，01會員還有特別優惠！各位爸爸媽媽準備好帶小朋友去玩未？



場內有多個小遊戲攤位，大人細路都啱玩！

場內有齊多個經典攤位遊戲，包括碌保齡、拋波、射籃球、射大板牙、釣魚等多個懷舊攤位遊戲，自問好身手、眼界好的大人小朋友必玩！隨時還可以贏走史迪仔、跳跳虎、巴斯光年等大毛公仔！

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同場還有迷你高爾夫球場、彈床，小朋友必玩超巨型充氣滑梯，目測滑梯至少有1至2層樓高，由高位滑下來大人小朋友都尖叫聲不絕！另外場內還有旋轉木馬及碰碰車，小朋友必玩！

同場又設有多個打卡位，有比人還要高的恐龍、猩猩等動物的巨型動物裝置，父母準備好相機手機為小朋友留影未？

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單人套票(入場券x 1 + 代幣 x 10)

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繁忙時段 (星期六、日)｜獨家優惠 $128 連手續費（原價:$140)

日期：2022年7月7日至9月11日(逢星期五、六、日)

開放時間：下午12時至晚上11時

地點：中環海濱AIA Vitality 公園

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