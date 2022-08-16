天瑜留醫時仍會上課 紅十字會醫院學校成績報告 對外界刺激有反應

7歲女童周天瑜在2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，並於2020年5月在瑪麗醫院做手術遇上醫療事故而變成植物人，昏迷卧床已有2年時間。爸爸早前分享天瑜新居，充滿色彩之外，更佈滿動物圖案，一家人十分期待天瑜回家。日前，天瑜爸爸再次分享女兒留醫時上課「成績表」，成績表上證明小天瑜對外界刺激反應持續。他非常昐望著回家後每天為天瑜唱歌、說故事的時刻。



天瑜回家在即，爸爸不忘網上分享女兒留醫時情況，原來天瑜留醫時不只是休息，仍會上課學習。爸爸更分享紅十字會醫院學校的成績表，更謂女兒對外界刺激反應持續。成績表上可見，女兒鍾意音樂，每當音樂響起，她眼睛移動變得更頻密。另外，每當老師朗讀故事時，她會張開眼睛。這代表她對繪本、故事非常有興趣！

爸爸表示：「看成績表後更加肯定，天瑜是還會對外界的剌激有著很多的反應……」，他亦期待接天瑜回家後，每天為她唱歌說故事。

新屋獲多名有心人支援 動物園房賞藍天白雲



很多善心人協助裝修新居，由設計、全屋清拆、漆油、雲石工程、安裝燈飾、黏貼牆紙等項目都一一支持。他們更贊助多樣物資，減輕天瑜一家的負擔，爸爸表示非常感動。



家居充滿動物園的元素，這仍是天瑜做手術前爸爸許下的承諾。房間鋪上動物園牆紙、兔子燈飾等，天花板更是以人手繪畫上藍天白雲，讓天瑜不分晝夜也能欣賞晴朗的天空。