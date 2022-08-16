親子好去處｜黃埔靜岡富士山盛夏祭　必逛手信市集玩和風工作坊

黃埔天地於8月20至28日期間舉辦「靜岡富士山盛夏祭」，活動由靜岡縣官方授權，與JTB日本交通公社合作，於香港舉行首個以靜岡及富士山為主題的大型活動，可以享受置身靜岡的旅遊感。



「靜岡富士山盛夏祭」將於週末舉行限定「靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演」。場內設「富士山手信市集」有多種由靜岡直送到港的物產、期間限定的橫町街頭打卡位、「富士山工作坊」等，可以止旅行癮。大家也可以到訪「富士山郵便局郵遞紀念印章蓋印處」，為明信片或紀念品蓋上紀念印章，更可以換領富士山特色禮品。

香港首個「靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演」

「靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演」將於8月20至21、27至28日兩個週末舉行，以每年都的「大御所賞花遊行」靜岡祭典為藍本，於黃埔天地的船景街街頭作傳統舞蹈表演。今次表演由居港日本傳統表演藝術家開辦的「柳流香之會」親自編排，舞蹈員會穿上傳統祭典和式服裝作街頭進行傳統歌舞跳唱，也在指定時間跟大家拍照。

靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演

靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演

日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午3至5時

地點：黃埔天地船景街／德安街



富士山手信市集集合多款靜岡直送物產

位於時尚坊MTR層的週末限定「富士山手信市集」，有大量富士山圖案或相關富士山的日系食品、精品、日用品及清酒周邊用品等靜岡手信，全部從日本直送。

富士山手信市集

日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午1至晚上8時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



4大富士山工作坊

週末有４大限定手工藝工作坊，包括香薰蠟燭、手工糖藝、精油擴香石及天然手工梘，只需於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$300或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可參加其中一節富士山工作坊，每日每節名額有限，換完即止。

富士山工作坊

日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午2至6時（每小時一節）

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



東洋風打卡位

富士山手信市集除了可以購物，更有多個打卡熱點。時尚坊正門有「開運鳥居」，再前走就有「靜岡横町」市集。周圍更有「靜岡駅車站」、飲品自動販賣機、滿佈日式燈籠的街道、掛滿許願繪馬的「富士山鳥居」，以及模仿居酒屋、燒肉店、冰店等不同設計的攤檔，可以盡情打卡。

富士山香港限定版蓋印

富士山山頂郵政局的蓋印，是不少登山人士的集印目標，今次獲官方授權打造「富士山頂郵便局」供大家打卡，同時配上海外首個香港限定版郵遞紀念印章供大家在明信片或紀念品上蓋印。

富士山郵便局郵遞紀念印章蓋印活動

日期：2022年8月20至28日

時間：上午11時起至晚上9時

地點：黃埔天地聚寶坊地下



富士山特色禮品

黃埔天地準備了2款富士山特色禮品禮物，包括「富士山登山杖連貼紙」及「富士山官方郵票及明信片」，供顧客分階段換領。於活動期間，顧客於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$500或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可免費換領該期間限定富士山特色禮品乙份，數量有限，換完即止。

富士山物特色禮品換領

換領禮品及日期：富士山登山杖連貼紙（2022年8月20起）

富士山官方郵票及明信片（2022年8月27起）

換領時間：下午2時起 （至換完即止）

換領地點：黃埔天地時尚坊地下禮賓處



靜岡富士山盛夏祭

日期：2022年8月20至28日

地點：黃埔天地（時尚坊、聚寶坊、船景街）

