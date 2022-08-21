青春期│兒子矛盾行為 令媽媽無奈問:究竟佢想要阿媽定唔要阿媽?

大兒子暑假尾聲，我問他還想做些什麼？他說想和朋友去DIY烘焙店整糕點。我心諗，不如我買些材料給他在家裏整不是更好嗎？反正焗蛋糕的所有工具都有了，而且平啲，但他還是堅持去自助烘焙店。

(編按:文章作者為「我家孩子不上幼稚園 - GoKids」)



老公尾尾嘴笑：「老婆，佢驚你哦佢，話佢搞到廚房污糟邋遢，呢樣洗得唔乾淨？嗰樣又整錯咗。我係佢，我都出去啦，唔想比個阿媽煩住嗎！」

明白的，雖然有點不服氣，但我又確實會這樣，既然如此，我提議：「好啊，不如我比錢你自己同朋友出去，我響屋企唞吓等你返嚟！」

大兒子卻忽然緊張起來：「唔好呀媽咪，我想妳同埋我哋一齊去，我想妳睇到我哋點樣整！」

激死！究竟他想要媽咪？還是不想要媽咪呢？

青年人又真是這樣的，他們很想不需父母親自完成一些事情，卻又需要父母在旁打氣支持，這樣的矛盾青春經常發生。

最終我和他們一起去了，不過放低了他們，便和小兒到處逛，任由大兒子和朋友仔發揮他們的小宇宙。直到他們完成，才回去看看。

就是這樣，放手、放底，然後在他需要你的時候回到他身邊，這是我學會了對待矛盾青春的循環法則。

大兒子弄了一盤冬甩，非常快樂，他就是要向我證明自己可以做得來的，然而又要得到我的肯定，作為媽媽的我當然醒目地比like鼓勵啦！

回家途中，他輕輕靠着我嗲嗲的說：「媽咪，多謝妳！」

其實，我也應該多謝他吧，讓我可以歇歇，不用收拾廚房的殘局了😭！

矛盾的青春、可愛的青春！