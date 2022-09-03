婆婆不准2歲兒自行食飯 菜要剪碎 反問媳婦：養兒30年觀念都錯嗎

兩代育兒想法和行為截然不同，這些觀念差異都能引起不少紛爭。近日，網民在討論區上分享「餵飯」事宜，事主讓孩子動手自己吃飯，但婆婆卻反指「他還小，不能自己食」，甚至要求菜要剪碎、雞腿要去骨。



網民在Dcard討論區上分享「餵飯」事宜，她表示只要婆婆看到她讓孩子自己動手食飯，就會出言阻止，並說「幹嘛讓他自己吃」、「他吐出來了」、「那個菜怎麼沒有剪碎」、「雞腿怎麼沒有幫他去骨？」。事主一律回覆，「都兩歲了，要讓他有機會練習自己吃吧」，更說吃得得不好就整個掉。她補充孩子不是神童，「一拿湯匙就不會掉飯粒？一拿雞腿就會啃？」，縱使吃得不乾淨是正常的，也要有機會讓他自行吃飯。

但婆婆卻說「不能這樣！他還小，不能自己吃！要餵他！」，事主指孩子自行吃飯吃得不錯，婆婆反指「我養兒子三十年觀念都是錯的嗎？小孩才2歲那麼小！為什麼要讓他自己吃呢？你不餵他，那你坐在旁邊要幹嘛？」

Dcard討論區

網民：這婆媳糾紛很常見 出於兩代養兒觀念差異

網民表示「2歲的孩子非常有興趣探索世界，現在不讓他們探索，等他們沒興趣之後，還再怪他們那麽大了怎麽都不會？」、「當成寶來養，長大都進化成包袱。」、「不練習要怎麼學會？

就是一堆長輩在孩子有好奇心、學習意願最高的時候剝奪能力，讓孩子餵到小1、小2還在慢慢吃…」。

怎樣教導孩子自行吃飯與穿衣？

自理能力跟學識同樣重要，即使孩子到幼稚園學習，也有課程或訓練來教導孩子自理，進食也是其中一個訓練項目。

台灣的李明美治療師曾指出：「當孩子進入自己進食的階段，通常是父母最容易卡住且難堅持的關卡。」父母會遇到的狀況上百種，如：孩子有咀嚼吞嚥的困難、挑食、無法專注吃飯、貪玩、食物掉滿地、弄髒衣服、打翻湯碗等，眼看用餐時間快結束了，父母迫不得已又將湯匙和碗拿過來，自己餵食孩子。久而久之，孩子就更不願意自己動手吃飯，導致吃飯這門主修課，孩子很難順利修完，同樣來自台灣的柯秋佳園長表示，父母除了自身的堅持，也可以學些小技巧幫助孩子，讓吃飯不再是讓家長一個頭兩個大的事情。

孩子自行吃飯三大提示

1. 訓練過程中，規劃一個固定的吃飯位置給孩子，並告知到達用餐時間，就要準備入座，有助培養孩子專心進食的好習慣。

2. 家長也可以在日常生活中，融入一些簡單的玩具作為練習，例如：準備平放的兩個碗，將彈珠、玉米粒或綠豆放入其中一個碗中，再用小湯匙舀起內容物至另外的空碗中。活動中，家長需要注意，避免孩子誤食或是將物品塞入鼻腔耳朵。

3. 若孩子對於吃飯露出不耐煩神情，父母可以將食物數量化，例如：再吃5口可以下桌了或是今天要吃完3口蔬菜。剛開始，先以少量為主，之後視情況可再做調整。

孩子能力值

．1歲半至2歲：會拿杯子喝水，但還不太能控制力道、可以握住湯匙，但對於精準將食物送入口中，還不太熟練。

．2歲至3歲：可以用正確的方式拿湯匙吃東西、能撿起地板或桌上的飯粒。

．3歲至4歲：使用小水壺倒出水於水杯中並飲用、使用塑膠刀切食物，可以剝較容易取下的水果皮，例如：香蕉、橘子。

．4歲至5歲：會自己盛飯、使用適當的工具夾菜。

．5歲至6歲：使用筷子吃飯，且會自己舀湯。

另外，根據香港家庭健康服務指出，一至兩歲孩子的進食表現應是如下：

喜歡與家人一起進餐和分享家人的飯菜；

學會用杯子、用匙羹和直接用手進食；

較以前抗拒吃陌生的食物；

進餐時間太長，孩子會不耐煩；

胃容量小，每次吃的分量不多；

以動作或說話表達想要吃甚麼和已經吃飽，例如吃飽後會爬離座位。

按孩子的咀嚼能力預備食物

一歲多的孩子，由於咀嚼能力提昇了，可能不再對糊狀食物感興趣。家長應讓他改吃較軟的米飯；

如果孩子的臼齒經已長出，可讓他試吃家人的米飯和剪碎的餸菜；

孩子約兩歲時，一般可以吃家人的米飯、剪斷的粉麫、小肉塊和菜段。

給約一歲的孩子飲食的例子：

稠粥或軟飯

剁碎的肉和菜

給約一歲半的孩子飲食的例子：

軟飯

剪碎的蔬菜和肉

剪碎的粉麫

切成薄片的水果

給約兩歲的孩子飲食的例子：

米飯（硬度與成人所吃的相若）

剪斷的麪條

肉粒和菜段

提提你：有些孩子喜歡把飯和餸菜分開吃，有些亦不願吃沾了菜汁的飯。

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