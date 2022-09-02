親子好去處｜用腳印撐香港保育工作 WWF萬步九月線上步行籌款

步行除了可以Keep Fit 保持身心健康，有沒有想過你的一萬步腳印可以支持香港保育工作 ，間接拯救香港的野生動物？世界自然基金會（ＷＷF）於9月舉行《STEPtember 「萬」步9月》活動，小朋友同爸爸媽媽的一萬步可以保護本港的生物多樣性！



生物多樣性正在以驚人的速度消失，直接影響人類的健康和福祉，而且對人類和地球的災難性影響更是前所未有。雖然人口稠密的香港素有「石屎森林」之稱，但這裡的生物多樣性卻不容忽視。因此ＷＷF發起《STEPtember 「萬」步9月》活動，參加者只需在活動期間，找任何一天走一萬步或以上，便可幫助世界自然基金會在香港的保育工作。您可邀請朋友和家人贊助您的籌款活動，甚至可挑戰他們一起參與，成為生物多樣性的擁護者。

參加者只需將步行紀錄截圖及上載到活動網站，便可獲得STEPtember電子證書乙張 及WWF紀念襟針乙個。部分個人組參加者完成挑戰，更可免費獲得海下灣玻璃底船之旅門票1張（包單程穿梭巴士由西貢去海下灣），小朋友可走進香港首個海岸公園-海下灣海岸公園，參觀全港唯一一個建於水上的海洋研究及教育中心，乘坐玻璃底船觀賞賞珊瑚群落。參加者必需年滿5歲或以上。

於10月16日前，個人及團體/家庭組獲得以下項目最高紀錄的參加者 (團體/家庭組只計一位代表的步行紀錄) ，更可獲豐富禮品。

「最高步數獎」- 完成單日步數最高的參加者

「最高籌款獎」- 籌款額最高的參加者

「最高人氣獎」- 最多人捐款支持的參加者

日行一萬步絕對唔難！

一萬步看似很多，但其實無論一個人、一班朋友或一家人都輕易做到！無論你是飯後散步、遛狗、在辦公室內步行，還是到郊外遠足，與家人朋友邊傾邊行，不經不覺就夠1萬步！

再者，日行萬步對身體好處多。多步行可以強化心肺功能，促進全身血液循環，增強心血管機能，而且平穩、規律的深呼吸，有助於呼吸系統的強化。 另外又可以提高人體新陳代謝，增加熱量消耗，從而有效控制體重。走路可以放鬆心情，讓緊繃的肌肉得到舒緩，消除疲勞和緊張感，改善腦部血流及供氧情況，提高思緒記憶力及工作效率。

本地物種需要香港人關注及拯救

雖然香港是「石屎森林」，但其實生物極多樣化，惟都面臨瀕危的威脅：

馬蹄蟹

馬蹄蟹已經存在了四億七千多年，但被稱為「活化石」的牠們卻正在面臨多種威脅，包括棲息地喪失和人類干擾。香港可以見到兩種馬蹄蟹：中國鱟及圓尾鱟，而中國鱟已經被IUCN列為「瀕危」物種。

歐亞水獺

全球共有13種水獺，香港則是歐亞水獺的棲息地之一。歐亞水獺已經被IUCN列為「近危」物種。香港目前的研究及調查僅發現了一小部分水獺，牠們主要棲息於后海灣濕地。但是，快速的發展及工程卻讓這裡的濕地生態系統以及野生物種承受著日益沈重的壓力。

黑臉琵鷺

黑臉琵鷺被IUCN列為「瀕危」物種，牠們在東亞及東南亞地區出沒。每年冬天，過百隻黑臉琵鷺會飛到米埔及后海灣濕地過冬。牠們種群數量的恢復取決於濕地生態系統的管理及完整性，但是東亞及東南亞沿海濕地卻面臨著頻繁的人類活動威脅，黑臉琵鷺的棲息地亦遭到破壞。

中華白海豚

最新數據顯示本港水域中華白海豚的數字在過去18年間急跌接近8成，並無任何恢復跡象。這標誌性物種正在面臨沒完沒了的海上工程和交通、水底噪音以及其他主要人為威脅。

穿山甲

你知道穿山甲是世界上被非法販賣最多的野生哺乳類動物嗎？即使並無研究實證顯示穿山甲鱗片有藥用價值，牠們仍因人類對其肉和鱗片有殷切需求而慘遭盜獵。據估算，過去十年全球有超過一百萬隻穿山甲被捕殺。香港是中華穿山甲的棲息地之一，不過由於牠們的行蹤神秘，硏究不多，在香港十分罕見。

活動參加詳情

參賽者可以於01空間報名 (https://bit.ly/3TEyTdK) 參加此活動。成功報名後三個工作天，參賽者將透過電郵收到 WWF 活動網站的登入資料。參賽者可透過自己常用的手機/手錶或本會建議使用的應用程式，於活動期間記錄單日步數，登入後將步行紀錄截圖上傳到活動網站。

了解更多活動詳情：https://steptember.wwf.org.hk/zh/page/index