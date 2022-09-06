01親子最愛生活品牌大獎2022｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》舉辦「01親子最愛生活品牌大獎2022」，23個得獎品牌已順利誕生。在大獎的投票階段中，完成投票的參加者可獲388「01積分」，當中用戶參與分享【您最想表揚的親子品牌，以及該品牌的產品或服務如何構成您美好的親子體驗。】，最觸動小編的10位參加者可獲額外588積分。



經過《香港01》編輯評審後，挑選出10個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者

姓名：W*** M** L**

「一定係海洋公園，由呀仔細細個，每年生日必去節目之一，細個冇得玩過山車，Halloween鬼屋，只可以睇熊貓同企鵝，到依家長大，可以同自己朋友去玩，唔使阿媽陪住，時間過得真係快，好唔捨得佢咁快長大呀！」

第二位得獎者

姓名：W*** C**** Y*

「我想表揚寶寶百味，營養師出身的創辦人為了寶寶們可以吃得開心，吃得有營養，不斷研發不同的寶寶營養食品，為寶寶提供多元化的營養食品，甚至零食。創辦人更會開live教各位媽媽煮不同的寶寶創意料理，為求令寶寶愛上飲食，食得健康，亦會解答媽媽們日常對寶寶飲食的疑問，十分有heart！」

第三位得獎者

姓名：W*** S** Y**

「最好的非迪士尼英語了！自從透過bb展了解後，發現原來由小朋友3個月便可以可以與小孩互動，當天這攤位更大排長龍去了解，只怪遲了知道，當日立即購買了一系列的書籍和讀聲筆。現在每天都會和老公一起花5分鐘和我剛3個月大的小寶寶說英語，雖然現在她呆呆的，但我相信她其實知道我們說什麼的！」

第四位得獎者

姓名：L* Y** H*** P*****

「余仁生係小朋友同成人都喜歡的品牌，因為係我由小到大一路都陪伴我成長的一個很出名的品牌，尤其是其出品之猴棗散，因為我由小到大都是一個很容易咳嗽的人，當吃下它後，就完全無咳及痰，真是幫助我很大，因此它給我是一個很好的體驗👍🏻」

第五位得獎者

姓名：S**** C*

「每次經過呢個地方都會聞到陣陣香味，我的女兒及兒子都會很開心很興奮地向我撒嬌，希望我可以買佢哋最鍾意嘅食物比佢哋。每次行過遠遠的看見到那個大大的英文字母Logo，佢哋嘅心情就會雀躍起嚟，其實我自己由細到大都好鍾意去呢個地方，因為每次去我都好享受美味嘅食物，我最鍾意嘅薯條，雪糕新地，仲有漢堡包等等通通都好鍾意，無論自己一個人或是同一大班朋友一齊食我都覺得一樣咁正，而我兩位小朋友就最鍾意開心樂園餐，因為每次都有佢哋最鍾意嘅卡通人物玩具或者最愛嘅圖書，每次都好期待新一期嘅新玩意. 呢個地方就係我哋由細到大同我哋一齊成長嘅麥當勞。我覺得麥當勞係俾咗每一個人，無論大人或細路，童年嘅成長或是親子既體驗，都有着開心美好回憶嘅地方。」

第六位得獎者

姓名：F*** F* S***

「Dreyers，這是我和子女經常享受的雪糕品牌，他們都很期待每次一同吃雪糕的時刻，見到他們吃得很愉快的樣子，自己也感到很滿足。」

第七位得獎者

姓名：T*** W** L****

「本人的女兒自小十分害怕數學。但是，自從去MathConcept學習後脫胎換骨，成績突飛猛進，愛上數學。MathConcept能以學生的角度出發，緊貼學生的個人需要，引導學生掌握各種數學概念。最重要的是，每位導師都會以熱誠和真摯的態度關心孩子，盡力提供一個愉快的學習環境，鼓勵孩子們培養學習數學的興趣。所以，女兒在MathConcept學習後，掌握基本的數學概念，重拾自信，再次感受數學的樂趣！」

第八位得獎者

姓名：C*** S** W**

「雀巢能恩奶粉非常好，女兒小時候吃另一牌子奶粉，到仔仔出細時，喝同一款，但只要有一滴在咀邊，面仔即紅，又唔舒服。當時即改飲標榜低敏既能恩，非常適合仔仔，一直飲到大，BB唔辛苦，飲得好，睡得好，Mama都開心。」

第九位得獎者

姓名：A** H*

「香港青年獎勵計劃，本人是愛丁堡公爵獎勵計劃(前香港青年獎勵計劃)的金章得主，我十分樂見計劃能得以承傳，無間斷地培育出新一代的年青人，發掘佢地嘅潛能同興趣，鍛練佢地嘅毅力。」

第十位得獎者

姓名：H*** L* T**** Y****

「Dr Kong，本土品牌，服務香港家長小朋友多年，質素同設計都對應本地小朋友同埋學校嘅要求。無論健康同埋學校嘅規則得到保障，價錢亦唔會好似外國品牌咁貴，但係又不會好似不知名品牌咁低，啱曬香港家長對於價錢同埋質素非常敏感嘅要求。」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發布後五個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

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