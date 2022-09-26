東華三院廖恩德紀念幼稚園 著重多元學習 培養健全身心

發展幼兒潛能 散發夜星光芒

東華三院廖恩德紀念幼稚園一直注重幼兒的全人發展，以「樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新」為辦學宗旨，致力培養幼兒學習多方面的知識以及健全的身心靈發展。校方相信每個幼兒也能像夜空群星般散發出屬於自己的光芒，故藉著「星」的意象鼓勵幼兒，以「STAR」特色課程貫穿4個學習領域，包括「積極自主(Self-directed)」、「發展潛能(Talent)」、「愉快學習(Authentic Happiness)」和「正向抗逆(Resilience)」，奠定終身學習基礎。



積極自主：引入嶄新課程 培養學生自主學習

校方認為知識應活學活用，因此致力創建具啟發性的學習環境，提供豐富的教學設備及資源。學校銳意引入嶄新的機械人課程及日本奇趣積木課程，讓幼兒從遊戲中動動腦、動動手，培養他們的數理邏輯思維及提升自我解決問題的能力，領悟如何自主學習。學校亦編制螺旋式課程，以兒童思維方式為本，編制學科結構，隨著年級的提升而拓展學科內容，使之在課程中呈螺旋式發展，並在課程編排中增加幼兒與同伴、成人及自然環境的互動，培養多探索、多思考、多提問的學習態度，讓幼兒成為學習的主導者。

發展潛能：多元課外活動 發揮幼兒天賦

校方相信每位幼兒都擁有獨一無二的天賦和能力，能夠發揮無窮無盡的可能性，故此學校致力提供多元化興趣班，讓幼兒按興趣自由選擇，包括芭蕾舞、中國舞、拉丁舞、爵士舞、武術、各種樂器、花式跳繩、香港女童軍屬下計劃「快樂小蜜蜂隊」、交通安全隊，以及「童是藝術家」幼兒藝術教育發展計劃等，讓幼兒能一展所長，盡展潛能。

愉快學習：寓學習於娛樂 體驗學習樂趣

學校將遊戲融入課程，讓幼兒體驗箇中樂趣，從而愛上學習。除在課本中吸收知識外，幼兒亦能透過每日的自由遊戲及戲劇課堂，享受遊戲所帶來的快樂，並在過程中輕鬆自然地學習，讓遊戲成為幼兒上學的推動力及喜樂泉源。

正向抗逆：培養正確價值觀 積極面對成長挑戰

學校非常關心幼兒的心靈健康，致力培育學生勇於面對挑戰，不屈不撓。學校定期舉辦各項正向抗逆活動，從而建立幼兒正確的價值觀及學習態度，從中學習並享受群體生活，發揮關愛精神，以愛還愛、彼此關心。此外，環保教育亦是校方注重的一環，透過園圃種植、推廣節約能源，以及環保工作坊等，從小培養幼兒愛護地球及保育環境的責任感，日後成為良好公民。

家校緊密合作 促進幼兒成長

校方認為家長在幼兒成長旅途中扮演重要角色，故此十分重視家校合作，透過家長教師會，讓雙方緊密聯繫，了解幼兒的成長需要，促進孩子在學習知識及身心各方面的健康成長。

幼稚園檔案

校長：黃珮珊

校監：譚鎮國

學校地址：沙田禾輋邨美和樓地下

班級編制：K1-K3 上午班、下午班及全日班

學費(全年)：半日制（免費）/ 全日制（$9,200）

兌現學劵資格：已參加免費優質幼稚園教育計劃，可使用註冊證

師生比例 1:10

學校聯絡方法：2606 0533

入學資格

收生年齡：3-6歲

報名日期：全年接受報名

報名方法：以網上、電郵或親臨學校索取報名表

面試方式：分別以小組及個別形式面見

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