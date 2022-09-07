東張西望│僱主付萬元聘菲傭 中介拖兩年不退款 反加收更多費用

《東張西望》日前報道一名長者-高太於兩年前(20年)時，經僱傭中介公司聘請菲律賓外傭，最付款9,680元作中介費等費用，並簽訂合約，但等了兩年外傭不但沒有出現，當高太再向中介公司追討費用時，中介公司先拖延，後再追加其他費用約3,000元，最後高太向消委會投訴，但收到的答覆亦令她十分無奈。



高太在《東張西望》節目中指，2020年3月經僱傭公司聘請一名菲律賓外傭，高太向中介公司繳付9,680元中介費等費用，中介公司職員指約14星期後，菲傭可抵港工作，但之後外菲傭不但沒有如期出現，中介公司更一直拖字訣，高太在節目中說：「5月底問佢話7月，之後又話9月，中間都有催過，佢哋又話姐姐未嚟得。」

事隔逾兩年，該外傭未有來港，但中介公司更向高太再收取其他額外收費，高太在節目中說指:「中介公司說菲傭沒有付菲律賓中介費，所以不能來，費用大概幾千元，我拒絕了。」

隨後中介公司向高太介紹另一名月薪較高的外傭，但高太不接受：「原本我請的是4,630元，現在要5,900元，我要求是請原本那個菲傭，否則退款。」指由高太不願再付款或聘請其他外傭，中介公司指是高太自願放棄，所以取消合約，並不會作出退款。

《東張西望》就此事向相關中介公司經紀查詢，得到回覆是:「高太說香港很亂，叫菲備暫時不要來，隨後疫情，直到演變至現時來不了。」經紀續指追加費用是外傭的訓練費、驗身費等，共約2至3千元，並會在外傭第一份月薪金中扣除。

《東張西望》就此事向外傭中介協會主席廖翠蘭查詢，得到回覆是:「現在菲律賓方面已經沒有中介費，有時連訓練費也不收，香港政策是不可以扣糧，一般都會包括中介費，總共大概一萬元，一般要列明所有費用，不過有部份公司會以較平的價錢作招來，在簽約後才加價。」

高太也有向消委會投訴，得到消委會回覆指引述中介公司指：「因疫情問題未開關，僱主自行終止合約。」《東張西望》就此事向消委會查詢，但未有正面回覆事件，僅表示消委會並無調查或執法權力，只能調停糾紛。