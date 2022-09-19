不開冷氣時　窗戶打開還是緊閉才涼快？專家解答一原則可判斷

即便天氣熱到不行，不少人仍會在考量電費上漲的情況下做出讓步，轉為開電風扇消暑，而是否要「打開窗戶通風」，還是「關窗避免熱氣進入」眾說紛紜。



對此，專家表示在某種狀況下，關窗戶反而比開窗更舒適涼爽。

為家居散熱，開窗或是不開窗？這是一個問題！（按圖了解）

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室外溫度比室內高 開窗反而更熱

根據《鏡報》報道，專家指出人們在遇到高溫時，經常會本能地開窗，希望讓外面涼爽的空氣到室內讓空氣流通，保持房內的舒爽。不過如果室外溫度比室內高的情況下，開窗戶反而會讓房內變得更熱，對此專家就表示，只要察覺室外氣溫比室內高，除了可以緊閉窗戶之外，也可以不關窗，拉起窗簾或者降下百葉窗，也能有類似的效果。

早上開窗 中午到日落關窗 晚上再開窗

而對於甚麼時候要開窗，甚麼時候要關窗，專家也提到，「早上和晚上應該把窗戶打開」，這樣一來，外面涼爽的空氣就能進入室內，接近中午時分到日落的這段時間則應把窗戶關上，避免正中午酷熱的熱空氣進到室內。

夏日早晚宜多補充水分 避免夏夜失眠

除了適時的開關窗讓室內空氣涼爽之外，夏日不論是早上或者晚上都應補充足夠的水分，悶熱的夏夜可能因身體缺乏水分而產生「夏夜失眠」的狀況。專家也提醒，夏天應盡量不要在睡前做運動，因為身體因運動而發熱的時間遠超過許多人的想像。

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