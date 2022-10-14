東華三院港九電器商聯會小學 豐富學習經歷 培育樂學求進的孩子

學校以促進全人教育為目標，將4大核心價值融入學校的英文縮寫「EAMA」，包括Engagement（投入）、Affection（關愛）、Motivation（動力）及Appreciation（欣賞），透過創設溫暖關愛的校園環境及豐富的學習經歷，啟發孩子對學習的熱情，讓他們積極求進，奠定良好的學業基礎，盡展潛能。



注重STEM教育與電子學習

為培育學生的多元能力以面對新時代的挑戰，及培養他們對STEM 的興趣，學校從低年級開始，通過常規課程、課外活動及資優小組，由淺入深，提供多樣化機會培養學生的探究和解難能力，並讓他們發揮創意。STEM課題已滲入數學及常識的課程，電腦科更建構有系統的編程課程，由 Scratch Jr、Scratch等程式語言，至無人機操作等，讓學生應用跨學科知識與技能。

學校亦善用科技以提升教與學成效，推行自攜裝置（BYOD）計劃，並提供支援學生和家長的配套。師生利用合適平台作為教學及自學的媒介，透過數碼科技，增加課堂互動和進行線上線下活動；學校亦自設電子學習資源平台，促進預習和延伸活動。

推行閱讀教育 分享學習成果

本校重視閱讀教育，閱讀課程多元化，各科均設專題閱讀任務，並鼓勵學生善用合適的閱讀學習平台，按自己的能力和興趣進行廣泛閱讀，主題從學科內容擴展至品德培育、正向教育、科普文史專題等。學校於2021/22學年起推行跨學科閱讀活動，主題為感恩節和中華文化。由讀至寫，學校每學年將學生的中英文章及平面藝術作品，結集成作品集，與學生、家長及區內人士分享學習成果。

課外活動

除了致力培育學生的品格及學業表現，本校亦著重學生的均衡發展，在核心課程以外，提供不同類型、達60多項課外活動，讓學生在校園生活，從初步認識、體驗活動，至培養興趣、持續鍛鍊，最後發展專才、追求成就。

本校課外活動共6大類，包括學術科普、音樂、體育、視覺藝術、制服團隊(四隊)及多元智能興趣班，當中涵蓋普及與資優層面，以照顧學生的不同能力及階段發展需要。學生積極參與活動及投入比賽 ，歷年於香港學校音樂節、香港學校朗誦節及其他公開朗誦比賽的參與度均十分高，且屢獲獎項。

小學檔案

校長 林惠敏女士

校監 何猷啟先生

學校地址 新界上水智昌路2號

學校聯絡方法 電話：26723285

傳真：26737741

電郵：emaps@twghwah.org.hk